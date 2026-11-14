Cómo hacer un wrap de avena y chía: una receta fácil, nutritiva y versátil para el desayuno

El desayuno es una de las comidas que permite combinar distintos ingredientes para preparar opciones variadas y adaptadas a las preferencias de cada persona. Entre las alternativas se encuentra el wrap de avena con chía, una tortilla casera que puede rellenarse con huevos revueltos, queso crema, lechuga, tomate y palta.

Esta preparación se destaca por utilizar ingredientes de consumo habitual y requerir pocos utensilios: una licuadora y una sartén son suficientes para elaborar la base y cocinarla. Además, permite reemplazar las tortillas tradicionales por una mezcla de avena, semillas de chía, huevo y agua.

El resultado es una tortilla fina y flexible que puede enrollarse para contener diferentes alimentos. La combinación de cereales, semillas, vegetales y proteínas permite reunir varios grupos de alimentos en una misma preparación.

Otra de sus ventajas es que el relleno puede adaptarse según los ingredientes disponibles, lo que convierte a este wrap casero en una opción versátil para el desayuno.

Foto: Jakub Kapusnak/Commons.

Ingredientes para preparar un wrap de avena con chía Para elaborar la tortilla se necesitan los siguientes ingredientes:



1 taza de avena en copos.

1 huevo.

3/4 de taza de agua.

1/2 taza de semillas de chía.

Una pizca de sal.

Para el relleno:



Queso crema.

Hojas de lechuga.

Huevos revueltos.

Tomate cortado en rebanadas.

Palta en rodajas.

La receta original no especifica cantidades para los ingredientes del relleno, por lo que pueden ajustarse según el tamaño de la tortilla y las preferencias personales.

Foto: Pickpik.

Cómo preparar el wrap de avena, chía y huevo paso a paso

La elaboración de esta receta de desayuno saludable comienza con la preparación de la masa para las tortillas.



Procesar los ingredientes: colocar la avena en copos, el huevo, el agua, las semillas de chía y la sal en una licuadora. Procesar hasta conseguir una mezcla homogénea y con una consistencia suficientemente fluida para extenderla en la sartén. Cocinar la tortilla: verter una porción de la preparación en una sartén y distribuirla hasta formar un círculo delgado. Cocinar a fuego medio hasta que la superficie adquiera firmeza y sea posible despegarla sin que se rompa. Dorar del otro lado: dar vuelta la tortilla con cuidado y cocinar unos minutos más. Repetir el procedimiento hasta terminar la mezcla. Incorporar el relleno: extender una capa de queso crema sobre la tortilla y distribuir las hojas de lechuga, los huevos revueltos, las rodajas de tomate y la palta. Enrollar y servir: doblar los extremos hacia el centro y enrollar la tortilla sobre sí misma, como se hace con un burrito. De esta manera, los ingredientes quedan contenidos en el interior y el wrap puede consumirse sin necesidad de utilizar cubiertos.

Cinco formas de doblar un wrap para evitar que se salga el relleno

Además de preparar una buena tortilla, la manera de doblarla influye en la presentación y en la facilidad para comerla. Existen diferentes técnicas de doblado para cerrar un wrap y mantener los ingredientes en su interior.



Doblado tradicional o tipo burrito Es una de las formas más conocidas. Consiste en llevar dos extremos opuestos de la tortilla hacia el centro y, a continuación, enrollarla desde uno de los lados hasta formar un paquete cerrado. Es una alternativa práctica para rellenos abundantes. Doblado tipo quesadilla En este caso, se dobla la tortilla por la mitad y luego se vuelve a plegar para obtener una pieza triangular. Es una presentación sencilla que permite consumir el wrap en porciones más pequeñas. Doblado tipo sándwich Para conseguir esta forma, primero se pliegan dos extremos opuestos hacia el centro y después se repite el movimiento con los otros dos. El resultado es un paquete compacto que puede colocarse unos minutos en una plancha para ayudar a sellar los dobleces. Enrollado en espiral Esta técnica consiste en enrollar la tortilla sobre sí misma hasta formar un rollito. Permite distribuir los ingredientes a lo largo de toda la preparación y resulta apropiada para rellenos que no sean demasiado abundantes. Doblado tradicional con un extremo abierto Es una variante del método tipo burrito, pero deja uno de los extremos sin cerrar. Puede resultar conveniente cuando el wrap se va a consumir inmediatamente y se quiere incorporar una mayor cantidad de relleno.