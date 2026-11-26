Este lunes se anunció la primera mitad de una de las listas más prestigiosas del mundo de la gastronomía, y hay dos restaurantes uruguayos entre los seleccionados.

La lista 50 Best Latin America, que elige a los mejores restaurantes del continente, en los puestos del 100 al 51 incluyó a los establecimientos Manzanar, ubicado en el barrio Carrasco en Montevideo, y Lo de Tere, que se encuentra en el puerto de Punta del Este.

Manzanar escaló del puesto 86 conseguido en el 2025 al 61 en 2026. El restaurante ubicado en el barrio de Carrasco es uno de los que se movió de forma más significativa en esta lista, según la organización.

Por su parte, Lo de Tere, un clásico de la costa de Punta del Este, está encabezado por la cocinera María Elena Marfetán. Se ubicó en el puesto 88 de la lista. El año pasado había estado ubicado en el puesto 92, luego de haber alcanzado en 2024 el número 41 de la lista.

Lo de Tere en Punta del Este. Foto: Latin America’s 50 Best Restaurants.

La lista extendida del 50 Best 2026 reúne en total 50 restaurantes en 14 destinos y 21 ciudades. México lidera con nueve restaurantes, seguido de Argentina (siete), Brasil (seis) y Perú (cinco).

El ranking completo de The 50 Best Restaurants Latin America, junto con los ganadores de los premios especiales, se dará a conocer en la ceremonia de premiación el 1 de diciembre de 2026.