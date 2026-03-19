El batido con proteínas y probióticos que ayuda a ganar músculo mientras cuida tu salud intestinal

El kéfir es uno de los ingredientes estrella cuando se habla de alimentación saludable, especialmente en preparaciones como batidos. Su combinación de proteínas, probióticos y compuestos bioactivos lo convierte en una opción interesante tanto para el bienestar digestivo como para el mantenimiento de la masa muscular.

En particular, el batido de kéfir alto gana popularidad entre quienes buscan una alternativa práctica y nutritiva. Este fermentado lácteo no solo aporta proteínas de buena calidad, sino también microorganismos beneficiosos que pueden favorecer el equilibrio de la microbiota intestinal.

Uno de los principales atributos del kéfir es su contenido en probióticos, que contribuyen a mejorar el tránsito intestinal y la salud digestiva en general. Además, investigaciones publicadas en la revista científica Food Chemistry indican que durante su proceso de fermentación se generan derivados de la leucina, un aminoácido clave en la recuperación y el crecimiento muscular.

kéfir Foto: Freepik

Este doble aporte —digestivo y muscular— explica por qué el kéfir suele recomendarse en dietas orientadas tanto al rendimiento físico como al bienestar general.

Incorporar kéfir en un batido no solo mejora su perfil nutricional, sino que potencia varios efectos positivos en el organismo. Contribuye al mantenimiento y desarrollo de la masa muscular gracias a su aporte de proteínas y favorece el tránsito intestinal por su contenido de probióticos.

Además, mejora la absorción de nutrientes, ya que la fermentación aumenta su biodisponibilidad, y ayuda a equilibrar la microbiota intestinal, clave para la salud digestiva e inmunológica. Incluso aporta aminoácidos esenciales como la leucina. Cuando se combina con frutas, también suma antioxidantes y otros compuestos beneficiosos.

Hombre con batido de proteína en el gimnasio. Foto: IA/Freepik.

Cómo preparar un batido de kéfir con frutos rojos

Ingredientes:



250 ml de kéfir natural

1 taza de frutos rojos (frescos o congelados)

½ taza de agua o leche vegetal (opcional)

1 cucharadita de vainilla o edulcorante (opcional)

Preparación:



Colocar el kéfir y los frutos rojos en una licuadora.

Agregar el líquido y los aromatizantes si se desean.

Licuar hasta obtener una mezcla homogénea.

Servir de inmediato.

El resultado es una bebida que combina proteínas, probióticos y antioxidantes, y que puede integrarse fácilmente en la rutina diaria como desayuno, merienda o postentrenamiento. El batido de kéfir representa una forma sencilla de sumar nutrientes clave a la dieta, con beneficios que abarcan tanto la salud digestiva como el soporte muscular.

Con base en El Tiempo/GDA