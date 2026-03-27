El alimento del desayuno que reduce el colesterol y aporta saciedad, y un error común que afecta tu glucosa

La avena dejó de ser solo un alimento básico para consolidarse como uno de los pilares del desayuno saludable. Su valor no reside únicamente en su versatilidad en la cocina, sino en un perfil nutricional que la posiciona como aliada en la prevención de enfermedades y en el control del apetito.

Este cereal, conocido científicamente como Avena sativa, aporta una combinación relevante de fibra, minerales y vitaminas del complejo B. Entre sus componentes más estudiados se encuentra el beta-glucano, una fibra soluble que enlentece la digestión, prolonga la sensación de saciedad y contribuye a regular los niveles de colesterol al favorecer su eliminación a nivel intestinal.

Diversas investigaciones, incluidas las difundidas por la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard, señalan que el consumo regular de esta fibra puede asociarse con un menor riesgo de enfermedad coronaria. Además, en personas con diabetes tipo 2, la avena puede ayudar a estabilizar la glucosa en sangre al evitar picos bruscos tras las comidas.

Avena. Foto: Unsplash.

No obstante, el impacto de este alimento depende en gran medida de su nivel de procesamiento. Las versiones menos refinadas —como el grano entero o el corte tipo steel-cut— se absorben más lentamente y tienen un efecto más favorable sobre el metabolismo. En cambio, las variedades instantáneas, especialmente las que contienen azúcares añadidos, pueden elevar con mayor rapidez la glucemia.

En el ámbito del control de peso, la avena destaca por su capacidad de generar saciedad. Su contenido de fibra y agua aumenta el volumen del alimento en el sistema digestivo, lo que ayuda a reducir el hambre y favorece la adherencia a patrones alimentarios equilibrados.

Avena. Foto: Pxhere.

A nivel digestivo, su aporte de fibra contribuye a la regularidad intestinal y puede beneficiar la microbiota, ya que el beta-glucano actúa como sustrato para bacterias beneficiosas. Esto refuerza su papel dentro de una alimentación orientada al bienestar general.

Para incorporarla a la dieta, existen múltiples opciones: desde preparaciones clásicas cocidas hasta versiones en frío como la avena remojada, así como su uso en recetas dulces o saladas. Sin embargo, en personas con enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten, es importante elegir productos certificados, ya que la avena puede contaminarse durante su procesamiento junto a otros cereales.

Con base en El Tiempo/GDA