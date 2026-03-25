Colágeno: por qué los suplementos no hacen milagros y qué dice la evidencia científica

El colágeno se convirtió en uno de los suplementos más populares en los últimos años, asociado a mejoras en la piel, las articulaciones y el bienestar general. Sin embargo, especialistas advierten que el colágeno en suplementos no tiene efectos milagrosos y su impacto depende de múltiples factores.

La nutricionista y divulgadora Gabriela Uriarte puso el tema sobre la mesa al explicar qué dice realmente la evidencia científica.

Qué efectos tiene el colágeno según la ciencia

De acuerdo con la especialista, los estudios más sólidos —como ensayos clínicos y metaanálisis— se han centrado principalmente en el impacto del colágeno oral en la salud articular. En ese sentido, la evidencia muestra beneficios del colágeno moderados, que suelen aparecer tras varias semanas de consumo y con dosis que rondan entre 3 y 7 gramos diarios.

Aun así, Uriarte insiste en la necesidad de interpretar estos resultados con cautela. Según explicó en sus redes, el colágeno en suplementos puede aportar, pero no sustituye hábitos clave como el ejercicio, el descanso o una buena alimentación. La mejora, cuando existe, es progresiva y no inmediata.

Tipos de colágeno y calidad del producto

Otro punto clave es que no todos los productos son iguales. La evidencia más consistente se asocia al colágeno hidrolizado o a los péptidos de colágeno, que son formas más fáciles de absorber por el organismo. Sin embargo, la calidad, la dosis y la formulación influyen directamente en los resultados.

En este contexto, la nutricionista advierte que no alcanza con que un producto declare contener colágeno. Es importante analizar cuánto aporta, en qué forma y con qué objetivo se consume, ya que el mercado ofrece una amplia variedad de opciones con eficacia variable.

Un complemento, no un sustituto

El colágeno puede ser útil en determinados casos, especialmente para apoyar la salud de articulaciones, huesos, piel o cabello. Incluso existen combinaciones con ácido hialurónico, vitaminas y minerales que apuntan a potenciar sus efectos.

Mujer toma una pastilla. Foto: Freepik.

Sin embargo, los especialistas coinciden en que debe entenderse como un complemento dentro de un enfoque integral. Los suplementos nutricionales no reemplazan una base de hábitos saludables, que incluye movimiento, entrenamiento de fuerza, descanso adecuado y una alimentación equilibrada.

Antes de incorporar colágeno en suplementos, se recomienda consultar con un profesional de la salud. Esto permite evaluar si realmente es necesario y evitar decisiones basadas únicamente en tendencias o recomendaciones generales.

El planteo generó repercusión en redes sociales, donde muchos usuarios valoraron la claridad del mensaje y compartieron sus propias experiencias. En un contexto de alta demanda de soluciones rápidas, la evidencia vuelve a poner el foco en lo esencial: no hay atajos para la salud.

En base a El Tiempo/GDA