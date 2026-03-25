Tomar café al despertar puede arruinar su energía: cuándo conviene tomarlo, según expertos

Para muchos, el día no arranca hasta la primera taza. Sin embargo, tomar café al despertar podría no ser tan beneficioso como se cree. Según expertos, consumir cafeína temprano puede interferir con procesos naturales del organismo, afectando la energía en lugar de potenciarla.

El rol clave del cortisol al despertar

El cuerpo humano tiene su propio mecanismo para activarse. Durante los primeros 30 a 60 minutos luego de abrir los ojos, se produce un pico de cortisol, conocido como la “respuesta del despertar”. Esta hormona regula la energía, la presión arterial y el reloj biológico, preparando al organismo para comenzar el día.

El problema aparece cuando la cafeína entra en escena demasiado pronto. El cardiólogo Aurelio Rojas explicó, en declaraciones difundidas por el medio español El Confidencial, que consumir café en ese momento reduce su efecto estimulante real. En otras palabras, el café al despertar no suma energía, sino que se superpone con un proceso que el cuerpo ya está haciendo por sí solo.

Interferencia y tolerancia a la cafeína

Cuando se combina el pico natural de cortisol con la ingesta de cafeína, el organismo puede adaptarse de forma negativa. Esta interacción disminuye la sensibilidad a la sustancia, generando una mayor tolerancia al café.

Como consecuencia, muchas personas necesitan cada vez más cantidad para sentir el mismo efecto. Este círculo puede derivar en dependencia y en una sensación de fatiga diaria que no se resuelve con más café, sino ajustando los hábitos de consumo.

Tiene más propiedades que el aloe vera. Foto: Commons.

Cuál es el mejor momento para tomar café

La recomendación no es eliminar el café, sino elegir mejor el momento. Los especialistas sugieren esperar al menos una hora después de despertarse antes de ingerir cafeína. De esta manera, el cuerpo completa su activación natural y luego sí puede aprovechar el efecto estimulante.

Ajustar este hábito tiene varios beneficios:



Mejora el funcionamiento del ritmo circadiano

Reduce la sobreestimulación del sistema nervioso

Potencia el efecto real del café

Favorece niveles más estables de energía diaria

¿Cuántas tazas de café hay que tomar por día para retrasar el envejecimiento? Foto: Unsplash.

No es el café, es cómo se consume

Lejos de ser perjudicial, el café bien utilizado puede aportar beneficios. Estudios lo asocian con menor riesgo cardiovascular, mejor función metabólica y mayor bienestar general.

Sin embargo, en personas con estrés crónico o mayor sensibilidad, tomar café demasiado temprano puede generar ansiedad, palpitaciones o nerviosismo. Entender los tiempos del cuerpo y respetar su funcionamiento puede marcar la diferencia entre depender del café o convertirlo en un verdadero aliado para arrancar el día.

En base a El Tiempo/GDA