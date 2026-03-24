Mango y diabetes: cómo esta fruta tropical mejora la producción de insulina según nuevos estudios.

En el contexto del creciente interés por una alimentación saludable y la prevención de enfermedades metabólicas, una fruta tropical ha ganado protagonismo por sus propiedades: el mango. Su popularidad no solo se debe a su sabor, sino también a sus posibles beneficios en la regulación del azúcar en la sangre.

El mango destaca por su aporte de vitaminas, minerales y fibra, nutrientes esenciales para el buen funcionamiento del organismo. Diversas investigaciones sugieren que su inclusión en una dieta equilibrada podría contribuir a mejorar la salud metabólica, especialmente en personas con alteraciones en la glucosa.

Un estudio realizado por el Instituto de Tecnología de Illinois analizó el efecto del consumo diario de mango en adultos con sobrepeso u obesidad. Durante cuatro semanas, los participantes incorporaron mango fresco a su alimentación habitual.

Mango cortado y hojas. Foto: Freepik.

Los resultados mostraron mejoras en la función de las células beta del páncreas, encargadas de producir insulina, así como una reducción en la resistencia a la insulina, un factor clave en el desarrollo de la diabetes tipo 2. Además, se registraron niveles más bajos de insulina tras pruebas de tolerancia a la glucosa en quienes consumieron esta fruta.

Parte de estos beneficios se atribuye a su contenido de fibra dietética, que ayuda a ralentizar la digestión y evitar picos de glucosa en sangre después de las comidas, favoreciendo niveles más estables.

El mango también es una fuente relevante de magnesio, un mineral que interviene en la regulación del azúcar, el sistema nervioso y múltiples funciones metabólicas.

Foto: Unsplash.

Organismos como la Organización Mundial de la Salud destacan su valor nutricional y su índice glucémico moderado, lo que lo convierte en una alternativa adecuada para quienes buscan controlar el consumo de azúcar sin renunciar a alimentos dulces.

En conjunto, la evidencia indica que incorporar mango en la dieta diaria puede ser una estrategia simple y natural para mejorar la salud metabólica, optimizar la digestión y contribuir al bienestar general, siempre con el acompañamiento de profesionales de la salud.