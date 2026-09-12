“Desayuno palta, aceite y tomate”: los secretos de Antonio Lobato para mantenerse activo a los 60 años

Antonio Lobato, uno de los periodistas más reconocidos sobre Fórmula 1 en España, a sus 60 años mantiene una estrecha relación con la actividad física, la alimentación sana y el deporte. Sin embargo, el periodista ha explicado los secretos detrás de sus hábitos.

“Siempre desayuno una barrita con palta, aceite y tomate”, contaba Lobato en una entrevista con Hola, aunque aclaró que: "Después de escalar, también tomo una cerveza".

La frase explicó cómo, quien fuera la voz de las transmisiones de la Fórmula 1 en televisión, basa su hábito matutino en la salud y en una alimentación sencilla, combinada con la práctica de un deporte exigente de manera regular, pero manteniendo espacios para los pequeños placeres.

Según explica, su rutina no busca tener una vida enfocada en constantes restricciones. Por el contrario, su objetivo radica en mantener alimentaciones balanceadas, deporte constante pero principalmente disfrutar de ello en el proceso.

Antonio Lobato parado sobre unas rocas justo debajo de una cascada. Foto: alobatof1/Instagram.

El impacto de la escalada a nivel físico y mental, según Antonio Lobato

Además de sus pautas de alimentación, el periodista mantiene un fuerte vínculo con la escalada. Una disciplina que descubrió hace más de seis años y que se ha transformado en su principal afición de tiempo libre.

Combina fuerza, resistencia, equilibrio y concentración para calcular los movimientos sobre la pared, según relató el propio Lobato.

Además, explica que este deporte requiere gestionar el riesgo y mantener la motivación constante, lo que demuestra la viabilidad de iniciar disciplinas de alta exigencia física pasados los 50 o 60 años

Antonio Lobato escalando una montaña. Foto: alobatof1/Instagram

En la vida, como en la escalada, dependes de tu fuerza, tu equilibrio y tu confianza para progresar. Si te caes, te levantas y lo intentas otra vez. Si no arriesgas, no mejoras. Si crees que no puedes ya estás derrotado antes de empezar

Al mismo tiempo, Lobato muestra gran parte de sus actividades de escalada y su entrenamiento personal en sus redes sociales, particularmente bajo su cuenta personal de Instagram.

Cuál es la clave para mantener una rutina activa a los 60 años

Para Lobato, la clave para sostener estos hábitos radica principalmente en el disfrute del proceso, por encima de la imposición de restricciones severas. Acompañar el esfuerzo físico con una alimentación balanceada con momentos de ocio permite conservar la constancia en la actividad deportiva.

A sus 60 años, el comunicador demuestra que la búsqueda de nuevos desafíos físicos resulta fundamental para el envejecimiento activo, donde la elección de una disciplina estimulante facilita la permanencia del hábito en el tiempo.