Durante generaciones, el caldo de huesos fue una preparación habitual en las cocinas familiares. Se cocinaba por horas y formaba parte de esos saberes culinarios que pasaban de una generación a otra. Hoy, en un contexto en el que crece el interés por la alimentación natural y los alimentos ricos en proteínas y colágeno, la receta encuentra una nueva oportunidad. Incluso, se convirtió en el punto de partida de un emprendimiento que pasó de una olla doméstica a las góndolas.

La historia de Fondo Caldos Naturales comenzó a fines de 2020, en pandemia, y tuvo un origen personal. Fernanda Escande, directora de la empresa, es madre de tres hijos y, después de su segundo embarazo -en el que tuvo gemelas-, comenzó a experimentar problemas digestivos, trastornos intestinales e inflamación. En el marco de un plan alimentario indicado por una nutricionista, incorporó el caldo de huesos a su dieta.

Hasta entonces, la preparación era para ella una receta de elaboración casera. Comenzó a hacerla para consumo propio, en una olla a presión, pero pronto descubrió que, aunque los ingredientes eran sencillos, el tiempo que demandaba representaba una dificultad. También investigó sobre sus propiedades y las posibilidades de incorporar sus nutrientes a la alimentación cotidiana.

La idea de convertir esa experiencia en un negocio surgió cuando, junto con el padre de sus hijos, advirtieron que podían aprovechar el equipamiento que él ya tenía para elaborar cerveza artesanal. Hicieron pruebas y, en 2021, lanzaron el producto en redes sociales. La respuesta superó sus expectativas.

Lo que había comenzado como una elaboración doméstica fue tomando otra dimensión. El crecimiento de la demanda impulsó la profesionalización de la producción y, con el paso del tiempo, hizo necesario contar con una planta de elaboración.

El desarrollo del emprendimiento también tuvo respaldo institucional. En 2025 fue seleccionado para recibir apoyo de la Agencia Nacional de Desarrollo, con el patrocinio de la Cámara de Industrias del Uruguay, y forma parte de la Comunidad Mypes.

Variedades de caldo de huesos

Uno de los diferenciales del producto está en su proceso de elaboración. A diferencia de un caldo convencional, el de Fondo requiere una cocción lenta y prolongada. Al comienzo trabajaban con 16 horas, pero luego extendieron el proceso hasta alcanzar las 24 horas actuales.

Los huesos se cocinan con agua y vinagre de manzana, en un procedimiento que busca favorecer la extracción de sus componentes. El resultado es un caldo concentrado que, una vez frío, adquiere una consistencia gelatinosa.

Caldo de huesos Fondo

La propuesta incluye dos variedades. Una es condimentada y se elabora con verduras y condimentos. La otra es neutra, sin sal agregada ni condimentos, y surgió a partir de pedidos de los propios consumidores. Entre ellos había personas que, por hipertensión u otras razones, necesitaban controlar su ingesta de sodio. Esa versión se incorporó en 2022 y amplió las posibilidades de uso.

Aunque el caldo condimentado es el más vendido, el neutro tiene una particularidad: permite incorporarlo tanto a preparaciones saladas como dulces, sin modificar su sabor.

En términos nutricionales, uno de los datos que destaca Escande es su aporte proteico. Una porción de 250 mililitros contiene más de 12 gramos de proteína. También aporta colágeno y aminoácidos, entre ellos glicina, nutrientes que despiertan interés entre quienes buscan complementar su alimentación y cuidar la salud muscular y articular.

Por eso, sus consumidores no responden a un único perfil. Entre los principales públicos aparecen personas interesadas en una alimentación más natural, quienes realizan actividad física y buscan complementar su ingesta de proteínas, y mayores de 40 que comienzan a prestar más atención a los nutrientes.

Más que una sopa

Aunque la primera imagen que puede venir a la cabeza al escuchar hablar de caldo de huesos es la de una sopa humeante, su utilización no se limita a esa presentación. Una de las apuestas del emprendimiento consiste, precisamente, en mostrar que puede incorporarse a diferentes preparaciones y consumirse durante todo el año.

La forma más sencilla es calentarlo y tomarlo solo, como cualquier caldo. Pero también puede utilizarse en reemplazo del agua para cocinar arroz, quinoa u otras preparaciones, o como base para elaborar salsas.

Caldo de huesos Fondo

La variedad neutra ofrece todavía más alternativas. Su textura gelatinosa cuando está fría permite utilizarla en recetas dulces: puede mezclarse con yogur griego, frutas o preparaciones licuadas. También puede incorporarse a batidos de frutas o vegetales, en los que reemplaza el agua y suma proteínas y colágeno.

La posibilidad de integrarlo a comidas habituales, sin necesidad de modificar demasiado los hábitos alimentarios, es parte de la estrategia para acercar el producto a nuevos consumidores. En particular, permite evitar que su consumo quede asociado exclusivamente a los meses fríos.

Escande también plantea una diferencia respecto de los suplementos de colágeno y proteína disponibles en el mercado. La propuesta no apunta a reemplazarlos ni a desaconsejar su consumo, sino a ofrecer otra alternativa: incorporar esos nutrientes mediante un alimento, en lugar de recurrir necesariamente a comprimidos o polvos. “Abogamos por incorporar los nutrientes, las vitaminas y las proteínas a través de los alimentos”, explica.

Sin conservantes

La elaboración prolongada no es la única particularidad del producto. Su conservación también requiere algunos cuidados. Como no contiene conservantes ni aditivos, tiene una vida útil de nueve meses en el freezer. Una vez descongelado, debe mantenerse refrigerado y la recomendación de la empresa es consumirlo dentro de los seis días.

En cuanto a sus propiedades, Escande cuenta que recibe comentarios de consumidores que lo incorporaron por distintos motivos, desde sumar proteínas a su dieta hasta acompañar procesos de recuperación física. También menciona a personas que comenzaron a consumirlo por recomendación de profesionales de la nutrición.

Su propia experiencia fue determinante para sostener el proyecto: después de incorporarlo a su alimentación, convirtió el caldo en parte de su desayuno cotidiano. “En vez de un café, me tomo una taza de caldo de huesos”, cuenta.

De todos modos, se trata de un alimento y no de un medicamento. Sus aportes nutricionales pueden complementar una dieta variada, pero no debe interpretarse como un tratamiento para enfermedades ni como sustituto de las indicaciones de los profesionales de la salud.

Caldo de huesos Fondo

De la tradición a las góndolas

El crecimiento de los últimos años muestra que una preparación tradicional puede encontrar un nuevo espacio en un mercado que presta cada vez más atención al origen de los alimentos, sus ingredientes y su composición nutricional.

Después de comenzar con la venta directa, en 2023 Fondo incorporó puntos de venta en Montevideo y Maldonado. Este año alcanzó otro hito al ingresar a Tienda Inglesa. También se comercializa en tiendas naturales como La Molienda, Mercado Verde y Madre Tierra, además de Del Campo (especializado en carnes y quesos).

La venta directa continúa a través de su página web, con envíos a domicilio en Montevideo y Ciudad de la Costa. Cada envase contiene 800 mililitros, equivalentes a unas tres o cuatro tazas. Además, la empresa ofrece packs para quienes lo incorporan de forma habitual a su alimentación.

Para Escande, uno de los desafíos sigue siendo dar a conocer el producto. Aunque el caldo de huesos tiene una larga tradición y su consumo está más extendido en otros mercados, en Uruguay todavía hay personas que desconocen que se elabora y comercializa localmente. Incluso, señala que se ha encontrado con profesionales de la nutrición que no sabían que existía una producción nacional.

La paradoja es que no se trata de una receta nueva. Es una preparación que remite a las cocinas familiares, a las cocciones largas y a los alimentos que se elaboraban con tiempo. La novedad está en recuperar esa tradición, adaptarla a las necesidades actuales y convertirla en una propuesta comercial.

Lo que comenzó como una alternativa para incorporar a una dieta personal terminó transformándose en una empresa con producción propia, presencia en comercios y proyección de crecimiento. En ese camino, Fondo encontró una oportunidad en un alimento que nunca dejó de existir, pero que hoy vuelve a despertar curiosidad desde otra perspectiva: la de quienes buscan prestar más atención a lo que ponen en el plato.