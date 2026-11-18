En polvo o en cápsulas, el colágeno se consolidó como uno de los suplementos más demandados dentro del universo del bienestar y el cuidado estético. Sin embargo, detrás de su popularidad persisten dudas sobre qué parte de su promesa cuenta con respaldo científico real y cuánto responde al impulso comercial.

“Donde hay más evidencia de su funcionamiento es en la piel y en las articulaciones”, señala la farmacéutica española María Martorell. Esta proteína estructural es la más abundante del cuerpo humano y constituye un componente esencial de la dermis, los tendones, los cartílagos y los huesos. Con el paso del tiempo, su síntesis natural disminuye y su estructura se modifica, aunque eso no significa que todas las personas requieran suplementación ni que un producto oral pueda detener el envejecimiento.

En el plano cutáneo, diversos ensayos clínicos registraron mejoras en la hidratación y la elasticidad tras un consumo diario sostenido durante períodos de entre ocho y doce semanas. No obstante, la constancia por sí sola no garantiza resultados idénticos en todos los casos, ya que influyen el metabolismo individual y la calidad de la formulación elegida.

Cómo se absorbe y por qué importa que sea hidrolizado

Uno de los cuestionamientos más habituales respecto al colágeno oral apunta a su biodisponibilidad: si realmente llega a los tejidos o si se degrada por completo en el estómago. Al tratarse de una proteína, el sistema digestivo la descompone antes de asimilarla.

Por ese motivo, los especialistas subrayan la importancia de optar por colágeno hidrolizado, obtenido mediante un proceso que fragmenta la proteína en péptidos de menor tamaño para facilitar su digestión. “No es que el colágeno que tomamos ‘viaje’ directamente a la piel o las articulaciones; aporta péptidos y aminoácidos que el organismo puede aprovechar en sus propios procesos de síntesis”, aclara Martorell.

Si bien alimentos como el caldo de huesos o la gelatina aportan esta proteína, suelen hacerlo en concentraciones insuficientes para alcanzar las dosis evaluadas en estudios clínicos, motivo por el cual los formatos concentrados ganaron terreno. En cuanto a su procedencia, las fuentes animales —bovina, marina o aviar— son las que cuentan con respaldo para este fin.

El colágeno y su impacto en el cuidado de la piel Foto: Freepik

El rol de la vitamina C y cuándo empezar a tomarlo

Es habitual encontrar fórmulas enriquecidas con vitamina C, un nutriente indispensable para la síntesis normal de colágeno en el organismo. Sin embargo, añadir dosis extra al suplemento no potencia automáticamente su efecto si la dieta cotidiana ya cubre los requerimientos de esta vitamina. Los péptidos se absorben de manera independiente y la vitamina C actúa posteriormente dentro de los tejidos, activando las enzimas que estabilizan las fibras formadas.

Respecto al momento indicado para iniciar el consumo, no existe una edad oficial recomendada. La producción endógena comienza a descender de forma gradual entre los 25 y los 30 años, un proceso que se acelera en las mujeres durante la perimenopausia y la menopausia debido a los cambios hormonales. Aun así, la edad no debería ser el único criterio: la pérdida de firmeza en la piel es multifactorial y las molestias articulares requieren evaluación médica antes de recurrir a suplementos.

Mujer toma suplemento nutricional. Foto: Magnific.

Claves para leer la etiqueta y mantener expectativas realistas

Ante la amplia oferta disponible en farmacias y tiendas especializadas, los profesionales recomiendan analizar detenidamente la información nutricional antes de comprar:



Dosis real por toma: verificar la cantidad exacta de colágeno expresada en gramos, más allá de los reclamos del frente del envase.

verificar la cantidad exacta de colágeno expresada en gramos, más allá de los reclamos del frente del envase. Origen y pureza: comprobar la fuente animal del producto, un dato clave para personas con alergias o restricciones alimentarias, y revisar el resto de los ingredientes añadidos.

comprobar la fuente animal del producto, un dato clave para personas con alergias o restricciones alimentarias, y revisar el resto de los ingredientes añadidos. Combinaciones frecuentes: muchas fórmulas incorporan ácido hialurónico o biotina, compuestos habituales en productos para la piel cuya evidencia clínica en combinación resulta menor que la del colágeno por sí solo.

Finalmente, los especialistas aconsejan desconfiar de las promesas de resultados inmediatos o milagrosos, respetar las dosis indicadas y sostener el consumo el tiempo necesario para evaluar su efecto. Ningún suplemento sustituye los pilares fundamentales del cuidado de los tejidos: una alimentación equilibrada, el descanso adecuado y la protección solar diaria.

En base a El Tiempo/GDA