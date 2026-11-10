Budín de limón y zucchini: la receta fácil para preparar una versión húmeda y esponjosa en casa

La reconocida cocinera e influencer argentina conocida como Paulina Cocina compartió una receta de budín de limón y zucchini, una preparación que toma como referencia a la tradicional "carrot cake", pero sustituye la zanahoria por esta verdura. Según explica, el resultado es un budín húmedo y esponjoso, sin quedar apelmazado.

A pesar de los prejuicios alrededor de esta verdura y su inclusión en una receta de budín, la especialista plantea que el resultado es un producto rico y dulce, ya que el zucchini “no tiene gusto a nada”.

Cuáles son los ingredientes necesarios para preparar el budín de limón y zucchini

Tres huevos.

180 gramos de azúcar.

180 gramos de harina leudante (o harina 0000).

Una pequeña cucharada de polvo de hornear.

180 mililitros de aceite.

Un zucchini chico, rallado.

Medio limón rallado.

Azúcar impalpable.

El azúcar impalpable no tiene una cantidad predefinida, ya que su uso puede variar entre un espolvoreo por encima de la preparación ya horneada y un glaseado elaborado con el azúcar y unas gotas de jugo de limón.

Zucchini rallado sobre una tabla de madera. Foto: Canva.

Paso a paso para preparar el budín de limón y zucchini

En uno de sus tutoriales subidos a las redes sociales, donde cuenta con millones de seguidores, la cocinera argentina plantea:

En un recipiente, se colocan los huevos y el azúcar, para luego batir hasta obtener una preparación bien integrada, aireada y de color más claro. Se incorpora el aceite y se continúa mezclando hasta integrarlo. Se agrega la harina previamente tamizada y se incorpora con movimientos envolventes, para mantener la consistencia aireada de la preparación. Se lava un zucchini entero y se ralla por completo con cáscara, sin necesidad de pelarlo. Se retira la mayor cantidad de agua posible del zucchini rallado, siendo este paso fundamental para evitar que el exceso de humedad afecte la consistencia del budín. Se incorpora el zucchini escurrido a la mezcla y se integra hasta distribuirlo de manera uniforme. Se vierte la mezcla en una budinera previamente enmantecada y enharinada y se lleva al horno hasta que esté cocida.

Los tiempos de cocción pueden variar dependiendo del horno utilizado. Para confirmar la cocción total del budín, se recomienda introducir un cuchillo limpio en el centro de la preparación: en caso de salir limpio, el budín está listo; en caso de salir manchado, ya sea con migas o producto líquido, se recomienda repetir el proceso en unos minutos.

Además, de forma opcional se pueden agregar semillas de amapola para complementar la preparación justo antes de colocar la mezcla en la budinera.