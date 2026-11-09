Beber agua en ayunas con limón y cúrcuma: ¿milagro depurativo o simple hábito saludable según la ciencia?

Comenzar el día con una rutina de hidratación es una de las recomendaciones del naturópata Chris Díaz, quien compartió algunos de sus hábitos matutinos y explicó qué consume antes de desayunar.

Según informó OkDiario, el especialista comienza la jornada en ayunas con el consumo de agua y espera aproximadamente una hora antes de ingerir alimentos. Esta rutina forma parte de sus recomendaciones sobre alimentación saludable y bienestar.

¿Qué toma Chris Díaz al levantarse? El naturópata explica que su primera ingesta del día consiste en medio litro de agua. Después, procura dejar pasar alrededor de 60 minutos antes de desayunar.

Además de este hábito, sus recomendaciones incluyen distintos ingredientes que suelen formar parte de una alimentación equilibrada y que contienen nutrientes de interés para el organismo.

Los ingredientes de su rutina matutina

Entre los alimentos y productos que menciona el especialista se encuentran:

Vaso de agua y limón Magnific

Agua : es fundamental para mantener una hidratación adecuada y favorecer el funcionamiento normal del organismo.

: es fundamental para mantener una y favorecer el funcionamiento normal del organismo. Limón : aporta vitamina C , un nutriente que interviene en diferentes procesos fisiológicos y contribuye al funcionamiento del sistema inmunitario .

: aporta , un nutriente que interviene en diferentes procesos fisiológicos y contribuye al funcionamiento del . Cúrcuma : contiene curcumina , un compuesto que ha despertado interés científico por sus posibles efectos antiinflamatorios .

: contiene , un compuesto que ha despertado interés científico por sus posibles . Aceite de oliva virgen extra : es fuente de grasas monoinsaturadas , asociadas con beneficios para la salud cardiovascular .

: es fuente de , asociadas con beneficios para la . Sal marina: contiene sodio, un mineral necesario para el funcionamiento del organismo, aunque su consumo debe mantenerse dentro de cantidades moderadas.

¿Qué beneficios tiene beber agua en ayunas? La hidratación diaria es indispensable para que el organismo pueda desarrollar correctamente sus funciones. Después de varias horas de sueño, beber agua al despertar contribuye a reponer los líquidos perdidos y a mantener el equilibrio hídrico del cuerpo.

Se recomienda hidratarse mucho cuando se tiene gastronteritis. Freepik.

Sin embargo, es importante distinguir los beneficios comprobados de una hidratación suficiente de algunas afirmaciones que circulan sobre las supuestas propiedades depurativas de estas prácticas. No existe evidencia científica suficiente para asegurar que beber agua en ayunas elimine toxinas, acelere el metabolismo o mejore por sí solo la digestión.

Por eso, más allá de las rutinas matutinas que adopte cada persona, los especialistas destacan la importancia de mantener una alimentación variada y equilibrada, beber suficiente agua a lo largo del día y sostener hábitos saludables. La clave no está en un único ritual al despertar, sino en la regularidad de los cuidados cotidianos.