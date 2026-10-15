Superar las barreras del ego: las claves para entender la madurez humana según Albert Einstein

Según el reconocido físico Albert Einstein, la madurez humana es un proceso que no guarda relación directa única con la edad o la acumulación de experiencia. “La madurez comienza a manifestarse cuando sentimos que nuestra preocupación es mayor por los demás que por nosotros mismos”, afirmó el alemán.

El planteamiento del físico, según lo explicado por La Nación, sostiene que el desarrollo se genera cuando el foco emocional se desplaza desde el “yo” hacia el “nosotros”. En el caso de los más jóvenes, particularmente de los niños, es natural que intenten satisfacer sus necesidades básicas mientras procuran definir su lugar en el mundo.

Sin embargo, sostiene que la madurez real se da con un cambio de prioridades que, en muchos casos, suele estar vinculado con una etapa posterior a los 60 años, aunque puede variar. Durante esa etapa, la persona ya no siente la presión de demostrar su valor ante terceros, en gran parte debido a la sabiduría adquirida por haber superado batallas intensas en los ámbitos personal y profesional.

Niño jugando junto a una persona mayor. Foto: Canva.

A su vez, explica que para evolucionar es necesario soltar capas de egocentrismo, proceso que la filosofía budista describe como nirvana del bien común. Allí, las personas ponen sus virtudes al servicio del otro, en cualquiera de sus formas. Esto no abarca a todo el mundo, ya que con el paso de los años muchos persisten con posturas egoístas que usualmente son comparadas con actitudes infantiles.

Las barreras del ego y el amor maduro: dar sin esperar validación a cambio

En la descripción de este proceso, el alemán insiste en la superación constante de las denominadas barreras del ego. Explica que la capacidad de observar y detectar necesidades ajenas es una marca diferencial tangible en el comportamiento cotidiano.

Describe a una persona madura como aquella que, mediante la paciencia y la práctica de la escucha activa, es capaz de ofrecer ayuda sin esperar validación a cambio.

Algo similar ocurre en el contexto del amor. Einstein define el amor maduro como aquel que sobrepasa la lógica del “dar y recibir” para alcanzar un interés genuino por los sueños, pensamientos y dificultades del otro.

Pareja abrazándose. Foto: Magnific.

Sin embargo, distingue un límite claro: el equilibrio. A pesar de que el planteamiento se centra en el otro, el alemán aclara que la madurez no implica el olvido de las propias necesidades en favor de las ajenas.

En conclusión, establece que la madurez y el crecimiento no dependen de la edad ni de los logros alcanzados a lo largo de la vida, sino de tener presentes a otras personas al tomar decisiones. Su presencia, por sí misma, es un indicativo de la ampliación de nuestro círculo de empatía, que nos permite dejar de ocupar todo el espacio disponible en nuestra propia vida.

La Nación/GDA