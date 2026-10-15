Por qué los días nublados y lluviosos nos dejan sin energía y desmotivados, según la psicología

Esta semana, Uruguay tuvo jornadas de cielo cubierto y lluvias intermitentes. Cuando el sol desaparece durante varios días, algunas personas sienten que también se les apagan las ganas: les cuesta levantarse, concentrarse o encontrar motivación. La ciencia explica qué papel juega la luz natural en el sueño, la energía y el estado de ánimo.

Los planes al aire libre quedan en pausa y hasta las tareas más sencillas parecen exigir un esfuerzo extra. ¿Es solo una impresión o el clima puede influir en cómo funciona nuestro cerebro? La respuesta tiene que ver, en parte, con la luz natural.

La luminosidad que recibimos a través de los ojos ayuda a regular el reloj biológico, que organiza los ciclos de sueño y vigilia. Cuando pasamos varios días con menos exposición a la luz diurna, algunas personas pueden experimentar cambios en sus niveles de energía, sus hábitos de descanso y su estado de ánimo. Eso no significa que las nubes provoquen automáticamente tristeza o que todos reaccionemos de la misma manera, pero sí permite entender por qué el tiempo puede influir en cómo nos sentimos.

El cerebro utiliza la luz como una señal para sincronizar el ritmo circadiano, el sistema interno que regula cuándo estamos más alerta y cuándo el cuerpo se prepara para dormir. La exposición a la luz durante el día contribuye a mantener ese ciclo en sintonía con el entorno.

Cuando disminuye la luminosidad, esa señal puede ser menos intensa. En personas sensibles a los cambios de luz, esto puede repercutir en el sueño y en la energía durante el día. Sin embargo, no alcanza con que el cielo permanezca cubierto unos días para afirmar que se producirá una alteración significativa del reloj biológico: también importan cuánto tiempo pasamos al aire libre, nuestros horarios y la calidad del descanso.

Día nublado en Montevideo. Foto: Darwin Borrelli/El País

Por qué los días grises pueden quitarnos las ganas

¿Te pasó de sentir más sueño, menos motivación o ganas de quedarte en casa cuando el cielo está cubierto? Esa experiencia puede responder a una combinación de factores. Por un lado, la menor exposición a la luz natural puede influir en los ritmos de sueño y vigilia. Por otro, los días lluviosos suelen modificar las rutinas: caminamos menos, cancelamos actividades, pasamos más tiempo en espacios cerrados y, en ocasiones, reducimos los encuentros con otras personas.

Esa suma puede favorecer la sensación de apatía o cansancio. No obstante, es importante distinguir entre un bajón pasajero y un problema de salud mental. Sentirse menos activo durante una semana de mal tiempo no equivale a tener depresión.

La investigación sobre el trastorno afectivo estacional —una forma de depresión relacionada con determinados períodos del año— ha encontrado vínculos entre los cambios de luz y síntomas como la falta de energía, el sueño excesivo, las dificultades para concentrarse y la pérdida de interés por actividades habituales. Pero se trata de una condición clínica con síntomas persistentes, no de una consecuencia inevitable de varios días nublados.

Qué hacer para atravesar los días nublados

Aunque no podemos cambiar el pronóstico, sí podemos sostener algunos hábitos que ayudan al bienestar:



Buscar luz natural. Siempre que sea posible, salir un rato durante el día, incluso si está nublado. La luz exterior sigue siendo una señal importante para el reloj biológico.

Mantener horarios regulares. Levantarse y acostarse a horas similares ayuda a sostener el ciclo de sueño y vigilia.

Moverse, aunque llueva. Caminar cuando las condiciones lo permiten o realizar actividad física en casa ayuda a evitar que la rutina se vuelva completamente sedentaria.

No abandonar los planes agradables. Si no es posible hacer una actividad al aire libre, buscar una alternativa bajo techo permite mantener espacios de disfrute.

Cuidar los vínculos. Conversar con amigos, compartir una comida o mantener el contacto con familiares puede ayudar a contrarrestar el aislamiento que a veces acompaña a los días de mal tiempo.

Mujer dibuja cara triste y cara feliz. Foto: Freepik.

La fototerapia, que utiliza dispositivos específicos de luz intensa, es una opción empleada en el tratamiento del trastorno afectivo estacional. No es equivalente a utilizar cualquier lámpara doméstica y, si existen síntomas persistentes, conviene consultar con un profesional antes de recurrir a ella.

Que el cielo esté gris y el ánimo acompañe un poco ese tono no es, por sí mismo, una señal de alarma. Pero si la tristeza persiste, desaparece el interés por actividades que antes resultaban placenteras, aparecen cambios importantes en el sueño o el apetito, o el malestar empieza a interferir con la vida cotidiana, es recomendable buscar orientación profesional.