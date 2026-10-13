Por qué guardar silencio unos minutos puede salvar una relación o empeorarla por completo, según la psicología

Cuando una conversación se vuelve tensa, responder en caliente puede llevar a decir cosas de las que después uno se arrepiente. En esos momentos, callar unos minutos puede ayudar a recuperar la calma y evitar que el conflicto escale. Pero el silencio no siempre es una señal de serenidad: también puede esconder miedo, dificultad para expresar lo que se siente o una forma de evitar los problemas.

La diferencia está en para qué se utiliza el silencio y qué ocurre después. No es lo mismo hacer una pausa para ordenar las emociones y retomar el diálogo que callarse por temor a la reacción del otro o dejar de hablar como forma de castigo.

En una entrevista con el sitio especializado Cuerpo Mente, la psicóloga Olga Albaladejo explicó que guardar silencio durante una discusión puede funcionar como una estrategia de regulación emocional. Cuando la ira o la frustración aumentan, tomarse unos minutos permite reducir la intensidad de la reacción y pensar mejor qué decir.

Esta pausa puede ser especialmente útil cuando las personas sienten que están a punto de levantar la voz, hacer reproches o recurrir a expresiones hirientes. En lugar de intentar resolver el desacuerdo en medio del enojo, pueden esperar hasta estar en mejores condiciones para conversar.

Mujer pidiendo silencio Foto: Freepik

Para que el recurso sea saludable, sin embargo, es importante comunicarlo. Albaladejo describe el silencio regulador como una pausa en la que la persona no desaparece emocionalmente ni deja al otro en la incertidumbre, sino que explica que necesita un momento para tranquilizarse y que retomará la conversación después.

Una frase sencilla puede marcar la diferencia: «Estoy demasiado enojado para hablar de esto ahora. Necesito unos minutos y después seguimos». De esta manera, el silencio no implica ignorar el problema, sino postergar la conversación hasta que sea posible abordarla de una forma más constructiva.

Cuando callarse tiene un costo emocional

No todas las personas que permanecen calladas durante un conflicto lo hacen porque lograron regular sus emociones. En algunos casos, el silencio responde al temor de generar una pelea, ser rechazadas o provocar una reacción negativa en la otra persona.

También puede estar relacionado con dificultades para expresar necesidades, defender una opinión o establecer límites. Quien teme que sus palabras empeoren la situación puede terminar cediendo sistemáticamente, incluso cuando algo le molesta o considera que se cometió una injusticia.

Aunque esta estrategia permita evitar una discusión en el momento, no necesariamente resuelve el desacuerdo. Si los sentimientos y los reclamos quedan sin expresar, pueden acumularse frustración y resentimiento, y deteriorarse la relación.

Por eso, no alcanza con observar si alguien habla o guarda silencio: también importa comprender qué lo lleva a actuar de esa manera. El silencio, por sí solo, no permite determinar si una persona tiene una buena regulación emocional, baja autoestima o dificultades para comunicarse.

Mujer triste en la cama. Foto: Freepik.

Silencio saludable o evitación: cómo distinguirlos

Hay algunas diferencias que pueden ayudar a reconocer cuándo una pausa resulta beneficiosa y cuándo se convierte en un obstáculo para resolver los conflictos.



Tiene un propósito claro. La persona necesita calmarse para conversar mejor, no evitar indefinidamente el tema.

Se comunica con el otro. Explica que necesita tiempo y, cuando es posible, acuerda cuándo retomarán la charla.

El diálogo se retoma. Una vez que baja la tensión, ambas partes pueden expresar sus puntos de vista y buscar una solución.

No se utiliza como castigo. El silencio no busca generar culpa, controlar al otro ni obligarlo a ceder.

En cambio, si una persona nunca expresa lo que le molesta, evita sistemáticamente las conversaciones difíciles o utiliza el silencio para castigar a su interlocutor, puede estar contribuyendo a que los problemas se mantengan sin resolver.

Regular las emociones no significa reprimirlas ni aceptar cualquier situación para evitar una pelea. Es posible necesitar una pausa y, al mismo tiempo, reconocer que hay algo que debe plantearse. Una vez recuperada la calma, resulta útil hablar desde la propia experiencia, explicar qué generó malestar y expresar con claridad qué se necesita.

Callar durante unos minutos puede ser una herramienta útil; callar siempre, no necesariamente. Una pausa saludable abre la puerta a una conversación más serena. Si el silencio se convierte en la única manera de afrontar los conflictos, puede terminar alejando a las personas en lugar de acercarlas.

Con base en El Universal/GDA