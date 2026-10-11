El método de Séneca para frenar la ansiedad y alcanzar la paz interior según el estoicismo

Lucio Anneo Séneca, nacido en la actual ciudad de Córdoba, España, fue uno de los principales filósofos y exponentes del estoicismo. No obstante, sus conceptos y enseñanzas se mantienen vigentes en la actualidad.

Entre sus frases más destacadas, plantea que: "El hombre más feliz es aquel que depende menos de la felicidad".

En aquel enunciado, Séneca busca contemplar una línea de razonamiento que construya el concepto de serenidad a partir del conocimiento, la razón y la virtud; y no dejarlo en manos de factores externos que no están en control de uno mismo. Para Séneca, la búsqueda de la serenidad exige reducir la obsesión por lo material y la dependencia de lo imprevisto.

El pensador aseguraba que "la verdadera felicidad no consiste en tenerlo todo, sino en no desear nada", dejando en claro que el bienestar no reside en la acumulación, sino en la paz interior y en la capacidad de controlar las propias reacciones ante el entorno.

Escultura del filósofo estoico romano Lucio Anneo Séneca. Foto: Canva.

Qué es el método de Séneca y cómo ayuda a frenar los pensamientos de ansiedad

En ese contexto, existe el denominado método de Séneca, que propone un enfoque racional para abordar las preocupaciones cotidianas y frenar los pensamientos dominados por la ansiedad. Esta perspectiva intenta cuestionar los miedos irracionales para evitar reaccionar de forma impulsiva ante la incertidumbre.

Al mismo tiempo, frente al incremento del estrés y la ansiedad que caracterizan a la vida moderna, la filosofía estoica se transforma en una herramienta práctica para preservar el equilibrio emocional.

Sus obras enfatizan que la verdadera libertad proviene de la autodisciplina y del dominio de las emociones, principios que hoy continúan aplicándose en el ámbito de la psicología y el desarrollo personal.