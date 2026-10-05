Las seis características que, según la psicología, comparten las personas que se consideran felices

La felicidad no depende únicamente de experimentar momentos positivos. Desde la psicología, también se relaciona con la manera de afrontar las dificultades, valorar lo que se tiene y adoptar hábitos que favorezcan el bienestar.

El psiquiatra Javier Quintero identificó seis características que, según plantea, suelen compartir las personas que se consideran felices: optimismo, resiliencia, capacidad de actuar frente a lo importante, una red de apoyo, gratitud y ejercicio físico.

1. Optimismo para afrontar los problemas

Para Quintero, el optimismo no significa desconocer las dificultades, sino determinar cómo enfrentarlas. "No se trata de ignorar los problemas sino de cómo los afrontamos, ver oportunidades incluso en los desafíos", explicó.

La mirada optimista, en este sentido, implica reconocer los obstáculos y buscar una manera de atravesarlos sin que estos definan por completo la experiencia.

2. Resiliencia para continuar ante las dificultades

La capacidad de recuperarse y seguir adelante después de atravesar situaciones adversas es otra de las características mencionadas por el especialista.

"La vida no es lineal, ser feliz implica seguir adelante incluso cuando nos caemos", afirmó Quintero.

La resiliencia aparece así vinculada con la posibilidad de continuar después de los momentos difíciles, entendiendo que las dificultades forman parte de la vida.

3. No posponer lo importante

Otro de los aspectos destacados por el psiquiatra es la importancia de actuar frente a las tareas relevantes en lugar de aplazarlas.

Al referirse a la procrastinación, Quintero señaló: "Las personas felices no posponen lo importante, actúan. Digamos que lo de 'mañana lo voy a hacer…' no te va a ayudar a ser feliz".

La propuesta consiste en evitar que aquello que se considera importante quede permanentemente relegado para después.

4. Construir una red de apoyo

Los vínculos personales también ocupan un lugar central. Contar con personas cercanas y mantener relaciones significativas puede contribuir al bienestar.

"Relaciones reales, personas con las que contar. No se trata de likes, se trata de vínculos reales", sostuvo Quintero.

La diferencia está, según su planteo, entre la cantidad de interacciones en redes sociales y la existencia de vínculos personales con los que se pueda contar.

5. Practicar la gratitud

Valorar lo que se tiene, en lugar de concentrarse exclusivamente en aquello que falta, constituye otro de los aspectos señalados.

"Agradecer lo que tienes hoy fortalece tu bienestar y también tus relaciones. No se trata de fijarte en lo que te falta, sino en lo que tienes", explicó el especialista.

La gratitud aparece así relacionada con la valoración del presente y con los vínculos que forman parte de la vida cotidiana.

6. Incorporar ejercicio físico

El ejercicio físico completa las seis características planteadas por Quintero. Según indicó, dedicar un espacio diario a la actividad física puede favorecer la salud mental.

"Con tan solo 30 minutos al día va a mejorar tu salud mental. Treinta minutos diarios, así de simple y así de potente", afirmó.

Curiosidad y aprendizaje

Además de estas seis características, Arthur Brooks, experto de Harvard, destacó el papel de la curiosidad y el aprendizaje en el bienestar.

"Las personas más felices son las que nunca dejan de aprender por pura curiosidad", afirmó. También sostuvo que permitirse descubrir algo nuevo puede enriquecer la vida de manera inmediata.

Así, además de afrontar las dificultades, cuidar los vínculos y valorar lo que se tiene, la curiosidad y el aprendizaje aparecen como otros aspectos vinculados con el bienestar.

En base a El Comercio/GDA