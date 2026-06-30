Sentirse útil también es clave para el bienestar emocional en la vejez

La soledad suele mencionarse como uno de los principales desafíos del envejecimiento, pero no es el único factor que influye en el bienestar emocional.

Una revisión científica publicada en Current Gerontology and Geriatrics Research señala que conservar la posibilidad de aportar a los demás también desempeña un papel importante en la calidad de vida de las personas mayores.

La investigación, liderada por la especialista noruega Live Fyrand, analizó distintos estudios sobre las relaciones sociales en adultos mayores. Los resultados muestran que quienes mantienen vínculos basados en la reciprocidad —es decir, en un equilibrio entre dar y recibir— presentan mejores indicadores de salud mental que quienes sienten que solo reciben ayuda.

Adulto mayor. Foto: Pixabay

Uno de los hallazgos es que recibir más apoyo del que se puede corresponder puede generar sentimientos de dependencia, culpa o pérdida de autonomía. Además, las personas mayores que perciben una falta de reciprocidad en sus relaciones tienen aproximadamente el doble de riesgo de presentar síntomas depresivos en comparación con quienes mantienen vínculos equilibrados.

El análisis también encontró diferencias entre las relaciones familiares y las amistades. Mientras que los vínculos con la familia suelen sostenerse por una historia compartida de cuidados a lo largo de la vida, las amistades dependen en mayor medida del equilibrio en el presente. Por eso, cuando una persona siente que ya no puede aportar o corresponder el apoyo recibido, esas relaciones pueden volverse más frágiles.

Imagen generada por inteligencia artificial.

Según la autora, la independencia en la vejez no implica no necesitar ayuda, sino mantener una relación de interdependencia en la que la persona mayor continúe participando, tomando decisiones y sintiéndose útil dentro de su red de apoyo. Incluso disponer de ingresos propios, como una pensión, puede favorecer esa percepción al permitir que el adulto mayor siga contribuyendo a los intercambios cotidianos.

La evidencia revisada sugiere que envejecer con bienestar no solo implica recibir cuidados cuando son necesarios, sino también conservar oportunidades para seguir dando, compartiendo y participando activamente en la vida de los demás.

En base a El Tiempo/GDA