Por qué olvidamos lo que íbamos a buscar al entrar a una habitación, según la ciencia: así funciona el efecto umbral

El llamado efecto umbral es un fenómeno neuropsicológico cotidiano mediante el cual la memoria pierde información al cambiar de entorno o simplemente cruzar una puerta.

Un estudio en psicología cognitiva revela que esta pérdida de datos ocurre porque el cerebro segmenta la experiencia en bloques contextuales.

Según lo planteado por el medio español The Conversation, esto quiere decir que se interpreta la transición física hacia un nuevo espacio como la conclusión de un evento y el inicio de otro, más allá del tiempo transcurrido o la distancia recorrida.

Cómo funciona la memoria semántica y la memoria episódica al cambiar de entorno

El proceso detrás de este olvido instantáneo se fundamenta en la estrecha relación entre la memoria semántica, encargada de almacenar conceptos e intenciones, y la memoria episódica, que registra lugares y claves dentro del entorno.

En ese contexto, los especialistas indican que cuando una persona pasa de un espacio a otro, las claves cambian de forma drástica, lo que, en ocasiones, dificulta el acceso a la información generada en la habitación anterior.

joven con expresión bloqueo mental frente a su computadora. Foto: Canva.

El concepto de actualización de ubicación fue investigado inicialmente en 2006 y profundizado en el año 2011 a través de pruebas de realidad virtual. En dichos experimentos, los participantes debían memorizar listas de objetos y desplazarse entre distintas salas virtuales.

Los datos mostraron que la tasa de precisión en el recuerdo caía drásticamente tras atravesar un límite físico.

La multitarea y la actualización del contexto en la mente humana

Los investigadores coinciden en que la multitarea incrementa las probabilidades de sufrir estos despistes. Argumentan que cuando el cerebro busca administrar varias demandas al mismo tiempo, asigna recursos limitados, a los que se les suma la adaptación al nuevo entorno, dejando en segundo plano las intenciones secundarias.

Mujer estresada mientras trabaja frente a su computadora. Foto: Canva.

Por otra parte, expertos en psicología cognitiva aclaran que perder el hilo del pensamiento al cruzar una puerta no representa una señal de alerta asociada a enfermedades neurodegenerativas ni a la demencia senil.

A su vez, los ensayos clínicos confirman que el fenómeno afecta con la misma frecuencia a jóvenes y a adultos mayores, demostrando que es un mecanismo estructural sobre cómo la mente organiza el flujo de información.