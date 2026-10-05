Qué revela sobre la salud mental el hábito de dejar el auto sucio, según expertos en psicología

Para muchas personas, el automóvil representa una herramienta indispensable en el día a día para desplazarse con fluidez. Sin embargo, al igual que ocurre con el hogar, el habitáculo del coche suele convertirse en un depósito de objetos personales o en un espacio donde la higiene pasa a un segundo plano. Desde la perspectiva de la psicología, descuidar la limpieza de un coche trasciende lo puramente estético y deja al descubierto aspectos vinculados al bienestar mental y al estado emocional.

Diversos especialistas en la materia señalan que la falta de higiene en el coche transmite una sensación de desatención personal y puede afectar la percepción que los demás tienen del conductor. En contrapartida, sostener un entorno limpio y despejado contribuye a reducir las tensiones, mejora el estado de ánimo y favorece una conducción más serena y responsable.

Asimismo, mantener el interior ordenado y libre de objetos sueltos es una recomendación habitual para prevenir distracciones o accidentes en el tránsito.

El desorden como mecanismo de evasión

Cuando el hábito de acumular mugre y desorden se vuelve sostenido, suele aparecer el temor a que personas cercanas noten ese estado de abandono. En el marco de la Terapia de Aceptación y Compromiso, este comportamiento se vincula con las denominadas maniobras de evitación.

Se trata de conductas orientadas a eludir emociones desagrables, como la vergüenza o la aprensión al juicio ajeno. La literatura científica coincide en que articular la rutina en función de esquivar sensaciones incómodas termina afectando la calidad de vida a largo plazo.

Un chofer manejando un automóvil, visto desde los asientos traseros. Foto: Canva.

Un entorno impecable no solo mejora la imagen exterior del coche, sino que genera sensaciones placenteras y sosiego. Por el contrario, cuando la suciedad predomina, la experiencia al volante puede volverse un factor adicional de agotamiento.

Las conductas detrás del volante descuidado

Los profesionales identifican una serie de factores comunes entre quienes postergan con frecuencia el aseo de su vehículo:



Saturación mental y estrés: Ante jornadas extenuantes o preocupaciones complejas, la energía disponible disminuye y el mantenimiento básico del auto se relega por falta de fuerza.



Ante jornadas extenuantes o preocupaciones complejas, la energía disponible disminuye y el mantenimiento básico del auto se relega por falta de fuerza. Dificultad para organizarse y procrastinación: La postergación del lavado refleja, en muchos casos, complicaciones para fijar prioridades y sostener hábitos constantes, una conducta que suele replicarse en otras facetas cotidianas.

Semillas de Platanos de sombra acumulados en el parabrisas de un automovil en Montevideo. Foto: Estefania Leal/Archivo El País.

Apatía o baja autoestima: El espacio que nos rodea actúa como una suerte de espejo personal. Restarle importancia al entorno propio puede asociarse al desánimo, a la falta de motivación o a un menor interés por el cuidado de la propia imagen.



El espacio que nos rodea actúa como una suerte de espejo personal. Restarle importancia al entorno propio puede asociarse al desánimo, a la falta de motivación o a un menor interés por el cuidado de la propia imagen. Visión estrictamente utilitaria: Para cierto perfil de conductores, el vehículo cumple únicamente la función práctica de traslado de un punto a otro. En estos casos, la falta de esmero responde más bien a una postura de desapego frente a las apariencias o los bienes materiales.

En base a La Nación/GDA