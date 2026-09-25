Los errores más comunes al usar productos de limpieza en el hogar que ponen en riesgo tu salud respiratoria

Las mezclas caseras de productos de limpieza para eliminar grasa, quitar manchas o conseguir una limpieza más profunda se volvieron cada vez más populares en las redes sociales. Sin embargo, la autoridad sanitaria brasileña Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) advierte que combinar productos de limpieza puede ser peligroso, ya que determinadas mezclas pueden generar reacciones químicas, liberar gases tóxicos y provocar intoxicaciones graves.

La recomendación de Anvisa es clara: no mezclar productos de limpieza, salvo que el propio rótulo indique expresamente que pueden combinarse.

El riesgo es especialmente importante cuando se utilizan productos que contienen hipoclorito de sodio, como la lavandina. Al entrar en contacto con determinados productos ácidos, pueden liberar gas cloro, mientras que su combinación con productos que contienen amoníaco puede generar gases irritantes y tóxicos.

Estas reacciones químicas pueden provocar ardor en los ojos, irritación de las vías respiratorias, tos, falta de aire y, en algunos casos, intoxicaciones más graves.

También es importante evitar otro error frecuente: utilizar una cantidad mayor de producto con la intención de lograr una limpieza más eficiente.

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Cuando las instrucciones del envase indican que un limpiador debe diluirse, es necesario respetar las proporciones de agua y producto recomendadas. Utilizar una concentración mayor de productos de limpieza puede aumentar la exposición a sustancias químicas sin que eso implique un mejor resultado.

Además, existen algunas señales que pueden indicar que se produjo una reacción química peligrosa. Un olor especialmente fuerte, un cambio inesperado de color, el calentamiento del producto o la formación excesiva de espuma son motivos para detener la manipulación y alejarse del lugar.

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¿Qué hacer si mezclaste productos de limpieza y comenzaste a sentirte mal?

Si después de utilizar una mezcla de productos de limpieza aparecen molestias, lo primero es salir del ambiente donde se realizó la limpieza y trasladarse a un lugar bien ventilado.

Una recomendación fundamental es no intentar solucionar el problema agregando otro producto para neutralizar la mezcla. Esa acción puede desencadenar nuevas reacciones químicas y aumentar el riesgo.

Si aparecen síntomas como ardor en los ojos, tos, mareo, náuseas, dificultad para respirar u otras señales compatibles con una intoxicación por productos de limpieza, es importante buscar atención de salud.

