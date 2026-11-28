Suena el despertador a las ocho de la mañana. Antes siquiera de sacar el cuerpo de la cama, agarramos el celular y contestamos algún mensaje. Nos bañamos y, mientras cae el agua, repasamos los pendientes del día. Desayunamos, si nos da el tiempo, mirando un reel detrás de otro. Trabajamos, hacemos las compras, sacamos cuentas, resolvemos algún imprevisto y volvemos a casa esperando que llegue el momento de por fin descansar. Al día siguiente, después de siete horas de sueño, nos levantamos cansados. Lo llamativo no es el cansancio, sino lo poco que podríamos decir acerca del día que acabamos de vivir. ¿Estuvimos ahí?

Esperamos que llegue el viernes, el fin de semana largo, que empiecen las vacaciones. Administramos pequeñas porciones de futuro para soportar el presente, y entre una espera y otra se nos va buena parte de la vida. Vivir empieza a parecerse a algo que haremos cuando terminemos con todo lo demás.

La palabra rutina proviene del francés route, que significa ruta o camino. Necesitamos caminos conocidos, y buena parte de lo que nos hace felices también se repite: hay algo profundamente amoroso en prepararnos cada mañana de la misma manera ese café que tanto nos gusta. Las rutinas nos ordenan y nos constituyen. El problema no es repetir el recorrido, sino dejar de advertir lo que sucede mientras lo transitamos. Una cosa es la rutina que organiza nuestra vida y otra, el automatismo como modo de ausentarnos de ella.

Nos hemos vuelto muy eficientes en ausentarnos. Vivimos en una época que nos ofrece innumerables recursos para evadir la angustia y en la que, paradójicamente, el malestar psíquico parece ir en aumento. ¿Estamos allí?, insisto. Escuchamos audios al doble de velocidad, hablamos por teléfono mientras caminamos, trabajamos mientras almorzamos. Hacer una sola cosa a la vez empieza a incomodarnos. ¡No hay tiempo que perder! Nos preocupa que las máquinas se parezcan cada vez más a nosotros, pero poco nos preguntamos cuánto nos estamos pareciendo nosotros a ellas.

Hasta aquello que podría sustraernos de esa lógica termina absorbido por ella. Caminamos para alcanzar cierta cantidad de pasos, leemos para aprender, meditamos para reducir el estrés. Nos cuesta hacer algo que no tenga un fin utilitario, que es casi lo mismo que decir que nos cuesta hacer algo por el solo hecho de tener ganas. ¿En qué momento empezamos a confundir el deseo siempre con el mandato?

Un hombre mira el celular en su cama. dusanpetkovic/Getty Images

Hubo un tiempo en que la exigencia venía de afuera: el jefe, los compañeros, la mirada de los demás. Hoy ya no hace falta que nadie nos obligue. Hemos hecho tan propia esa exigencia que somos nosotros mismos quienes nos apuramos, nos vigilamos y nos reprochamos no haber hecho lo suficiente. Y lo paradójico es que esa exigencia, lejos de apaciguarse cuando respondemos a ella, se intensifica: cuanto más le damos, más nos pide. Así, podemos sentir culpa aun cuando nadie nos reclama nada y seguir agotados incluso cuando nos permitimos descansar.

Hay cansancios que no se resuelven con un cambio de perspectiva: condiciones laborales extenuantes, dificultades económicas, tareas de cuidado, problemas de salud. Sería injusto reducir todo agotamiento a una posición subjetiva. Pero hay también un desgaste que tiene que ver con el lugar que ocupamos en nuestra propia vida: las conversaciones que postergamos, las decisiones que evitamos, los deseos que dejamos para cuando haya tiempo. Sostener aquello que no nos animamos a interrogar consume más energía psíquica de la que imaginamos. Quizás una parte del cansancio no provenga tanto de lo que hacemos como del esfuerzo que hacemos para no preguntarnos qué nos pasa con eso que hacemos.

Y es entonces cuando fantaseamos con dejarlo todo, cuando quizás lo que nos haga falta no sea otra vida, sino otra manera de habitar la que tenemos.

Mañana volverá a sonar el despertador. Probablemente nos levantemos a la misma hora, vayamos al mismo trabajo y resolvamos muchas de las mismas cosas. Durante mucho tiempo creímos que el cansancio era la prueba de todo lo que habíamos hecho. Quizás sea, a veces, la prueba de lo poco que estuvimos presentes en aquello que hicimos. Porque hay un cansancio que se alivia durmiendo y otro que, paradójicamente, empieza a aliviarse cuando nos despertamos. Y para eso no alcanza con que suene el despertador.