Cuando el pasado de tu pareja se vuelve una obsesión: claves para manejar los celos, según la psicología

Una relación de pareja se construye en el presente, pero no siempre es fácil dejar atrás las preguntas sobre el pasado de la otra persona. ¿Habrá querido más a alguien antes? ¿Habrá vivido experiencias mejores? ¿Seguirá pensando en una expareja? Para algunas personas, estas dudas se transforman en pensamientos recurrentes que generan malestar incluso cuando no existen motivos concretos para desconfiar.

Este fenómeno se conoce como celos retrospectivos y se caracteriza por sentir celos, inseguridad o angustia ante las relaciones amorosas o las experiencias sexuales que la pareja tuvo antes de iniciar el vínculo actual. Según el Centro Psicológico Cecilia Cores, estos sentimientos pueden llevar a buscar información sobre las exparejas, establecer comparaciones constantes y necesitar reafirmaciones frecuentes del amor de la pareja. Cuando estas conductas se vuelven persistentes, pueden interferir en la relación y en el bienestar emocional de quien las experimenta.

No todas las personas experimentan estos celos de la misma manera ni presentan las mismas conductas. Sin embargo, existen algunos patrones que pueden ayudar a reconocerlos:



Pensamientos recurrentes sobre el pasado: la persona vuelve una y otra vez a las relaciones anteriores de su pareja, aunque no quiera hacerlo.

Comparaciones constantes: se compara con las exparejas en aspectos físicos, sexuales, emocionales o relacionados con las experiencias compartidas.

Inseguridad y necesidad de reafirmación: necesita escuchar repetidamente que es amada o que la relación actual es importante para su pareja.

Baja autoestima : interpreta el pasado del otro como una posible amenaza o como una prueba de que no es suficientemente buena.

: interpreta el pasado del otro como una posible amenaza o como una prueba de que no es suficientemente buena. Desconfianza: comienza a sospechar de las palabras o acciones de su pareja sin que necesariamente existan indicios que justifiquen esas sospechas.

Búsqueda insistente de información: revisa redes sociales, fotografías o publicaciones de exparejas, o pregunta repetidamente por detalles de relaciones anteriores.

Reacciones emocionales intensas: experimenta ansiedad, tristeza, enojo o angustia al imaginar situaciones del pasado.

Estas señales no constituyen por sí solas un diagnóstico psicológico. Lo relevante es observar su frecuencia, la intensidad del malestar que generan y cuánto interfieren en la vida cotidiana o en el vínculo amoroso.

Foto: Freepik.

Cómo gestionar los celos retrospectivos

Cuando estos pensamientos empiezan a ocupar demasiado espacio, el objetivo no es obligarse a dejar de sentir celos de un momento a otro, sino aprender a reconocerlos y evitar que determinen las conductas dentro de la relación. El Centro Psicológico Cecilia Cores propone algunas pautas para afrontar estas sensaciones.



Identificar qué hay detrás de los celos. En lugar de concentrarse exclusivamente en las experiencias anteriores de la pareja, puede ser útil preguntarse qué temor despiertan: ¿el miedo a no ser suficiente?, ¿la posibilidad de ser abandonado?, ¿la necesidad de tener el control? Reconocer la inseguridad que aparece es un primer paso para trabajar sobre ella. Diferenciar los pensamientos de los hechos. Imaginar que la pareja fue más feliz con alguien anterior no significa que eso sea cierto. Aprender a distinguir entre una interpretación y una evidencia concreta ayuda a reducir las conclusiones precipitadas. Volver la atención al presente. La historia amorosa de una persona forma parte de su vida, pero no determina automáticamente lo que siente ni las decisiones que toma en la actualidad. Observar cómo se construye el vínculo presente puede ayudar a poner en perspectiva las preocupaciones. Evitar las búsquedas que alimentan la angustia. Revisar reiteradamente las redes sociales de una expareja o pedir detalles íntimos puede proporcionar una sensación momentánea de alivio, pero también abrir nuevas preguntas y reforzar el ciclo de los celos. Limitar estas conductas puede ser una forma de interrumpirlo. Conversar sin convertir el pasado en un interrogatorio. Hablar con la pareja sobre las inseguridades puede favorecer la comprensión mutua. Para que la conversación resulte constructiva, es importante expresar lo que uno siente sin acusar, exigir detalles íntimos ni responsabilizar al otro por experiencias anteriores a la relación. Considerar la ayuda profesional. Si los pensamientos son persistentes, provocan un sufrimiento intenso o generan discusiones frecuentes, la terapia psicológica puede ayudar a trabajar la autoestima, la inseguridad y las formas de afrontar las emociones. Según las necesidades de cada pareja, también puede evaluarse un espacio terapéutico compartido.

Aprender a convivir con la incertidumbre, reconocer las propias inseguridades y construir confianza son procesos que pueden requerir tiempo. El objetivo no es borrar el pasado de la pareja ni negar las emociones que despierta, sino evitar que experiencias anteriores —que no pueden modificarse— determinen el bienestar del presente. Cuando el malestar resulta difícil de manejar, pedir ayuda puede ser una oportunidad para comprender qué lo sostiene y desarrollar herramientas que permitan construir relaciones más seguras y satisfactorias.

Con base en El Tiempo/GDA