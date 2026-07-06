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Pilar Sordo revela qué es lo más importante para ser felices y tener una vida plena: "No hay nada más"

La lección del estudio de Harvard sobre la felicidad que Pilar Sordo invitó a priorizar en el día a día y las claves del bienestar físico y mental, según esta investigación.

El País
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06/07/2026, 12:00
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Felicidad, libertad, naturaleza
Mujer abre los brazos en señal de libertad.
Foto: Freepik.

La búsqueda de la felicidad ha sido objeto de numerosas investigaciones científicas. Entre ellas destaca el Harvard Study of Adult Development, una de las investigaciones longitudinales más extensas sobre bienestar humano, que sigue a varias generaciones de participantes desde 1938. Durante una entrevista en el programa Perros de la Calle, la psicóloga Pilar Sordo hizo referencia a este trabajo para reflexionar sobre la importancia de los vínculos afectivos.

Según explicó, una de las principales conclusiones del estudio es que las relaciones cercanas y de buena calidad desempeñan un papel fundamental en la salud física, el bienestar psicológico y la satisfacción con la vida. Sin embargo, los investigadores aclaran que los vínculos no son el único factor asociado a una vida plena. También influyen aspectos como la salud física, el estilo de vida, las condiciones socioeconómicas y otros factores personales y ambientales.

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Amigos conversando al aire libre
Amigos conversando al aire libre.
Foto: Freepik.

Durante la entrevista, Sordo sostuvo que muchas personas, al mirar su vida en retrospectiva, suelen lamentar no haber dedicado más tiempo a quienes querían o no haber expresado con mayor libertad sus emociones. Estas reflexiones coinciden con testimonios recogidos en trabajos sobre el final de la vida, aunque no forman parte de las conclusiones específicas del estudio de Harvard.

A partir de ello, la psicóloga invitó a priorizar las relaciones significativas y a encontrar un equilibrio entre las obligaciones cotidianas y el tiempo dedicado a los afectos, una propuesta que representa su interpretación personal sobre cómo construir una vida más satisfactoria. Sordo fue clara: "Lo único que importa son los vínculos afectivos. No hay más, es que no hay más".

Con base en La Nación/GDA

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