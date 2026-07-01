Desviar la mirada al hablar no siempre indica timidez: qué explica la psicología sobre este comportamiento

Desviar la mirada mientras se habla suele interpretarse como una señal de timidez, desinterés o incluso de que una persona está mintiendo. Sin embargo, especialistas en psicología sostienen que este comportamiento responde, en muchos casos, a mecanismos cognitivos y emocionales que ayudan al cerebro a procesar la información.

Según explican, apartar la vista hacia el suelo, hacia un costado o hacia un punto fijo permite reducir los estímulos visuales del entorno, facilitando la organización de pensamientos complejos, el recuerdo de información específica y la regulación de la ansiedad que puede generar mantener un contacto visual constante.

Los expertos señalan que sostener la mirada de manera ininterrumpida exige un importante esfuerzo para el sistema nervioso. Mientras una persona observa el rostro de su interlocutor, el cerebro procesa simultáneamente expresiones faciales, movimientos oculares y respuestas emocionales, además del contenido de la conversación.

Cuando el diálogo requiere elaborar respuestas complejas o desarrollar ideas abstractas, puede producirse una sobrecarga cognitiva. En ese contexto, desviar la mirada actúa como una pausa que reduce el ingreso de nuevos estímulos visuales y favorece la concentración.

Niña tomándose la cara Foto: Archivo

La psicóloga Olga Albaladejo explica que este aislamiento momentáneo facilita la búsqueda de las palabras adecuadas. Además, los especialistas indican que ciertos movimientos oculares laterales pueden reflejar que la persona está intentando acceder a su memoria para recuperar una información puntual.

Este comportamiento también puede cumplir una función emocional. En personas con rasgos de timidez o ansiedad social, evitar el contacto visual permanente constituye un mecanismo natural para disminuir el estrés y reducir la sensación de vulnerabilidad durante una interacción.

Lo mismo puede ocurrir cuando la conversación aborda temas personales, delicados o incómodos. En esas situaciones, mantener la mirada fija puede aumentar la intensidad del intercambio, mientras que apartar la vista funciona como una herramienta de autorregulación emocional que permite continuar la conversación sin sentirse sobrepasado.

En base a El Tiempo/GDA