Cuáles son las razas de gatos más sociables y que más disfrutan de la compañía de las personas

Quienes conviven con gatos saben que no todos se relacionan de la misma manera con las personas. Algunos buscan compañía constantemente, siguen a sus dueños por toda la casa y disfrutan del contacto físico. Otros felinos prefieren mantener cierta distancia y acercarse solo cuando ellos lo deciden.

Aunque la personalidad individual y las experiencias de vida influyen de forma importante en el comportamiento de cualquier mascota, la investigación científica sugiere que la genética también tiene algo que decir. Un estudio publicado en la revista Scientific Reports, que analizó más de 5.700 gatos pertenecientes a distintas razas, encontró diferencias claras en aspectos como la sociabilidad, la timidez y la tendencia a interactuar con humanos y otros animales.

Los investigadores observaron que algunas razas presentan una predisposición mayor a buscar compañía y establecer vínculos estrechos con las personas, mientras que otras suelen mostrar conductas más independientes.

Los gatos que más disfrutan de la compañía humana

Entre las razas que se destacaron por su sociabilidad apareció el Burmés, conocido por generar fuertes lazos con sus cuidadores. Son animales que suelen buscar contacto frecuente y participar activamente en la vida cotidiana del hogar. También sobresalió el Cornish Rex, un gato especialmente curioso y activo, que acostumbra a responder muy bien a los juegos, las caricias y la interacción constante.

El Oriental de pelo corto figura entre los más comunicativos. Suelen desarrollar relaciones estrechas con las personas y disfrutan de los ambientes donde reciben atención y estímulos de forma regular.

Otro clásico de la lista es el Siamés, famoso por su carácter expresivo y su tendencia a involucrarse en todo lo que ocurre a su alrededor. Son gatos que suelen establecer vínculos muy cercanos con quienes conviven con ellos.

Gato siamés. Foto: Unsplash.

No todos los gatos sociables son especialmente demandantes. Algunas razas combinan la búsqueda de compañía con un temperamento más sereno. Es el caso del Birmano, que suele adaptarse con facilidad a la vida familiar y disfruta de los momentos de cercanía sin mostrarse excesivamente insistente.

Algo similar ocurre con el Maine Coon. A pesar de ser una de las razas domésticas de mayor tamaño, suele destacarse por su carácter equilibrado y amistoso. Disfruta de la convivencia cotidiana, aunque mantiene cierto grado de independencia.

El Ragdoll, por su parte, es reconocido por su temperamento calmado y su facilidad para integrarse a distintos entornos. Generalmente busca el contacto humano y suele mostrarse especialmente afectuoso con los miembros de la familia.

Mujer abraza fuerte a su gato con ternura. Foto: Freepik.

Los especialistas recuerdan que ninguna raza determina por completo la personalidad de un gato. La socialización durante los primeros meses de vida, el entorno en el que crece y las experiencias que acumula a lo largo de los años también tienen un papel decisivo. Aun así, conocer las tendencias observadas en distintas razas puede resultar útil para quienes buscan una mascota especialmente predispuesta a la convivencia y al contacto con las personas.

Con base en El Tiempo/GDA