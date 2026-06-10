El curioso motivo por el que buscar el contacto con un gato refleja tu nivel de empatía y sensibilidad

Quienes conviven con gatos suelen describir una experiencia particular: la sensación de que el vínculo se construye lentamente, a través de pequeños gestos de confianza. Por eso, para muchos especialistas, la tendencia a buscar el contacto con estos animales puede ofrecer algunas pistas sobre la forma en que una persona se relaciona con los demás y maneja sus emociones.

A diferencia de otras mascotas, los gatos suelen acercarse a las personas en sus propios términos. No suelen responder bien a las imposiciones ni a la atención constante, por lo que interactuar con ellos requiere paciencia, observación y respeto por sus tiempos. Esa dinámica es parte de lo que atrae a muchas personas hacia los felinos.

Las investigaciones también muestran que el contacto físico con un gato puede tener efectos positivos en el bienestar emocional. Estudios citados por especialistas indican que acariciar a un gato durante algunos minutos en un entorno tranquilo puede favorecer la liberación de oxitocina, una hormona asociada con el apego y el bienestar. Al mismo tiempo, se ha observado una disminución de los niveles de cortisol, relacionado con el estrés.

Mujer besa a su mascota. Foto: Freepik.

Según los expertos, quienes disfrutan especialmente de la compañía de los gatos suelen mostrar una gran sensibilidad hacia las emociones propias y ajenas. También tienden a prestar atención a señales sutiles, como cambios de humor, silencios o gestos que otras personas podrían pasar por alto.

Otro rasgo frecuente es la búsqueda de vínculos menos invasivos. Como los gatos no demandan interacción permanente y valoran su espacio, muchas personas encuentran en ellos un modelo de relación basado en el respeto mutuo y la autonomía.

La empatía y la capacidad de observación también juegan un papel importante. Ganarse la confianza de un gato implica interpretar su lenguaje corporal, reconocer cuándo desea interactuar y cuándo prefiere mantenerse distante. Este proceso suele atraer a personas que valoran las conexiones auténticas y que están dispuestas a construir los vínculos de manera gradual.

Mujer abraza fuerte a su gato con ternura. Foto: Freepik.

Además, en momentos de estrés, cansancio o soledad, la presencia de un gato puede ofrecer una sensación de compañía tranquila, sin necesidad de palabras. Para muchos dueños, esa combinación de cercanía e independencia es precisamente uno de los aspectos más valiosos de la relación con estos animales.

De todos modos, los especialistas aclaran que ninguna preferencia por sí sola define la personalidad de una persona. Lo que sí puede mostrar es cierta afinidad por formas de conexión basadas en la paciencia, la confianza y el respeto por el espacio del otro.

Con base en El Tiempo/GDA