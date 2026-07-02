Llegó julio: qué significa sentir que el año pasa muy rápido o muy despacio, según la psicología

"¿Ya estamos en julio?" La frase se repite en oficinas, reuniones familiares y conversaciones de WhatsApp apenas comienza el segundo semestre. Para algunos, el 2026 parece estar pasando en un abrir y cerrar de ojos. Para otros, en cambio, estos seis meses se sienten interminables. ¿Por qué una misma cantidad de tiempo puede experimentarse de maneras tan distintas? La respuesta no está en el calendario, sino en la forma en que nuestro cerebro percibe el paso del tiempo.

La psicología lleva décadas estudiando este fenómeno y ha comprobado que el tiempo subjetivo —el que sentimos, más que el que marca el reloj— depende de múltiples factores: las emociones, la rutina, el estrés, la edad e incluso la cantidad de recuerdos que logramos formar.

¿Por qué el tiempo parece acelerarse? Una de las explicaciones más aceptadas es que nuestro cerebro no registra el tiempo de manera constante, sino a partir de la cantidad de información novedosa que procesa.

Cuando vivimos experiencias nuevas —un viaje, un cambio de trabajo, el nacimiento de un hijo o aprender una habilidad— el cerebro genera una gran cantidad de recuerdos. En retrospectiva, ese período parece largo porque está lleno de "marcas" en la memoria.

En cambio, cuando los días son muy similares entre sí, el cerebro automatiza muchas actividades y genera menos recuerdos diferenciados. Al mirar hacia atrás, esa etapa parece haberse esfumado. Es una paradoja curiosa: mientras vivimos una rutina, los días pueden parecer lentos, pero cuando recordamos esos meses sentimos que pasaron volando.

Hombre sostiene reloj de arena. Foto: Freepik.

El estrés también cambia nuestra percepción

La ansiedad y el estrés influyen de manera importante en la sensación del tiempo. Cuando una persona espera con preocupación un resultado médico, una entrevista laboral o una fecha importante, las horas suelen hacerse eternas. La atención está puesta en aquello que todavía no ocurre y el cerebro permanece en un estado constante de vigilancia.

Sin embargo, cuando atraviesa semanas repletas de obligaciones, reuniones, trabajo y tareas domésticas, muchas personas sienten exactamente lo contrario: los días desaparecen sin darse cuenta. No es que el tiempo se acelere, sino que la carga mental hace que apenas quede espacio para registrar conscientemente lo que sucede.

Cuanto más grandes somos, más rápido pasa el tiempo

Muchas personas tienen la sensación de que los años transcurren cada vez más rápido a medida que envejecen. Existen varias hipótesis psicológicas para explicarlo. Una de ellas sostiene que cada año representa una proporción menor de la vida total. Para un niño de 10 años, un año equivale al 10% de toda su existencia; para alguien de 50, representa apenas el 2%.

Otra explicación apunta nuevamente a la novedad. Durante la infancia y la adolescencia casi todo es nuevo: amigos, aprendizajes, experiencias, lugares. En la adultez, en cambio, las rutinas suelen estabilizarse y aparecen menos acontecimientos memorables.

También existe el fenómeno contrario. Las personas que atraviesan un duelo, una enfermedad, un episodio depresivo o períodos de desempleo suelen describir que los días "no pasan más". Algo similar ocurre durante situaciones de aislamiento o cuando la rutina pierde estructura.

En estos casos, la sensación de lentitud no necesariamente significa que haya más bienestar o más tiempo disponible. Muchas veces refleja precisamente lo contrario: una menor cantidad de actividades gratificantes, menos motivación y una mayor atención puesta en el propio malestar.

Representación del cerebro humano. Imagen: Goodfon.

El efecto "mitad de año"

Aunque el calendario es una construcción arbitraria, las personas organizamos la vida en capítulos: los lunes, los cumpleaños, los comienzos de año y también la mitad del año.

Los psicólogos llaman a estos momentos "puntos de referencia temporales". Funcionan como pausas simbólicas que invitan a revisar objetivos, evaluar lo logrado y preguntarse qué queremos hacer con los meses que quedan. Por eso muchas personas sienten una mezcla de sorpresa, culpa o urgencia al descubrir que el año ya llegó a la mitad.

¿Se puede hacer que el tiempo "rinda" más? Paradójicamente, la mejor forma de sentir que el tiempo es más pleno no consiste en intentar controlarlo, sino en vivir experiencias que rompan con la monotonía. Los especialistas sugieren algunas estrategias sencillas:



Incorporar actividades nuevas, aunque sean pequeñas;

Cambiar recorridos habituales o visitar lugares diferentes;

Aprender una habilidad;

Compartir tiempo de calidad con otras personas;

Reducir el piloto automático prestando atención al momento presente.

Sentir que julio llegó demasiado rápido no significa necesariamente que el año se haya "escapado". Muchas veces es la consecuencia natural de meses vividos con rutinas intensas, responsabilidades y pocos momentos memorables. Del mismo modo, sentir que el tiempo avanza con lentitud tampoco es un defecto: puede ser una señal de que algo en nuestra vida necesita atención.

De este modo, la psicología recuerda que el tiempo no solo se mide en días o meses. También se mide en recuerdos, emociones y experiencias. Y quizás por eso dos personas pueden vivir exactamente los mismos seis meses... y sentir que transcurrieron en velocidades completamente distintas.