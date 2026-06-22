Las señales que muestran que una relación de pareja es sana y tiene mayores chances de perdurar

Las relaciones de pareja suelen analizarse a partir de las conocidas "banderas rojas", aquellas conductas que pueden advertir sobre dinámicas poco saludables o comportamientos tóxicos. Sin embargo, también existen señales positivas que indican que un vínculo está bien encaminado y se construye sobre bases sólidas.

Estas señales, conocidas como "banderas verdes", suelen ser menos llamativas porque no generan alarmas ni grandes emociones. Aun así, son las que, con el paso del tiempo, contribuyen a consolidar una relación sana y duradera.

La tranquilidad como señal de un vínculo saludable

La psicóloga Marta Alías sostiene que una relación sana va mucho más allá de las demostraciones espectaculares de amor o de los gestos románticos. Según plantea, se construye a partir de la seguridad y la calma que las personas encuentran en el vínculo.

La especialista explica que son las pequeñas acciones cotidianas las que fortalecen la relación: escuchar al otro, hacerse responsable de los propios actos, respetar los límites y seguir apostando al vínculo incluso en los momentos de conflicto.

En este sentido, señala que el amor saludable puede sentirse menos intenso que el que suelen mostrar las películas, aunque eso no lo hace menos significativo. Por el contrario, suele estar asociado a una mayor sensación de tranquilidad y estabilidad emocional.

Pareja pinta cerámica. Foto: Freepik.

Respeto, escucha y compromiso

Reconocer las "banderas verdes" tampoco implica que la relación sea perfecta o esté libre de diferencias. Todas las parejas atraviesan momentos de tensión, desacuerdos y etapas complejas.

De acuerdo con Alías, la clave para que un vínculo perdure está en la forma en que se gestionan aspectos como el respeto, la comunicación y el compromiso mutuo. Cuando estas características están presentes, la relación se fortalece y favorece el bienestar, la estabilidad y el crecimiento personal de ambos integrantes.

Foto: Freepik.

Muchas de estas señales pasan inadvertidas porque forman parte de la rutina y no llaman la atención. Sin embargo, son esos comportamientos diarios los que terminan generando una relación segura, respetuosa y con mayores posibilidades de mantenerse en el tiempo.

La importancia de sentirse escuchado también ha sido destacada por el psicólogo Carl Rogers, referente del enfoque terapéutico centrado en la persona. El especialista señalaba que ser escuchado de manera genuina, sin juicios ni intentos de cambiar al otro, genera una profunda sensación de alivio y comprensión, al sentirse verdaderamente entendido por quien se tiene enfrente.

En base a El Tiempo/GDA