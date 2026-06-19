Morgan Freeman en sus 89 años: “Hay que aprender a estar quieto y dejar que la vida suceda"

A sus 89 años, Morgan Freeman expresa una idea contracultural para el "ritmo de vida actual. El actor habla de la importancia de frenar, planteando que “hay que aprender a estar quieto y dejar que la vida suceda; esa quietud se convierte en un resplandor”.

Esta frase se vincula al movimiento Slow, centrado en recuperar el control del tiempo propio. Se trata de una propuesta que apunta a reconocer y trabajar la ansiedad causada por la hiperactividad diaria.

Morgan Freeman apuesta a la pausa no como renuncia, sino como práctica. En su reflexión, la quietud funciona como una forma de atención que ordena la experiencia, en lugar de vaciarla. “Aprender a estar quieto, realmente quieto, y dejar que la vida suceda”, agrega el actor.

El movimiento Slow y la defensa de la lentitud según Morgan Freeman

El mensaje del actor se alinea con la premisa del movimiento Slow que busca recuperar la capacidad de elegir el ritmo. Esa idea fue promovida por Carl Honoré, autor de Elogio de la lentitud, cuando plantea que “por lo que luchamos es por el derecho a determinar nuestro propio ritmo”. En esa lógica, ser lento no equivale a ir siempre despacio, sino a no vivir empujado por la urgencia ajena.

Al entonarlo en carne propia, Freeman le suma peso a esta idea por su recorrido en la actuación. Él mantuvo una carrera activa durante décadas y, aun así, propone que no todo debe resolverse de inmediato. La pausa no es una excusa para la pasividad. Es un modo de recuperar margen en un día saturado de tareas, pantallas y pendientes.

Actor Morgan Freeman en Now you see me. Foto: Steve Dietl

La quietud como herramienta frente a la hiperactividad

Es así que el actor plantea que frente a la necesidad constante de anticipar o controlar, hay que evaluar el desgaste que puede provocar en el cuerpo y mente. La quietud es, por tanto, una herramienta para observar mejor qué está ocurriendo antes de reaccionar. Esto en la práctica se traduce en una caminata sin apuro, en el silencio después de un día difícil o una conversación sin urgencias.

En paralelo, el actor mantiene un perfil público asociado a la constancia y al trabajo sostenido, con reconocimientos importantes en su trayectoria como el Premio Oscar en 2005 por su rol en Million Dollar Baby o el premio del Life Achievement Award en 2011.