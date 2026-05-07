La visión de Oscar Wilde sobre la distancia emocional: cómo evitar un corazón roto y una frase que sigue generando polémica

El autor y poeta irlandés Oscar Wilde tenía una visión particular y polémica de las relaciones humanas. Lejos de romantizar los vínculos en relatos como los de William Shakespeare o Johann Wolfgang von Goethe, en las palabras de Wilde reinaba la distancia emocional como catalizador de las relaciones. Concebía ese espacio como una forma de disminuir las expectativas y la intensidad entre las personas, conduciendo a una convivencia menos conflictiva.

"Un hombre puede ser feliz con cualquier mujer siempre y cuando no la ame", de su famosa novela El retrato de Dorian Gray (1890) es la expresión máxima del modelo de relaciones que plantea el poeta (especialmente el nexo entre amor y felicidad), que sitúa al hombre como decisor del futuro y del destino de sus vínculos.

¿Qué es el amor según Oscar Wilde?

Para Wilde, la vulnerabilidad y el sufrimiento es intrínseca al amor. Es someterse a un estado emocional donde uno deja de ser el protagonista de lo que siente, y el foco se desplaza hacia el otro. El autor es conocido por esta mirada tajante y más pesimista del amor, donde explora cómo el matrimonio, las parejas y demás vínculos amorosos moldean la sociedad (y vice versa).

Retomando el concepto de la distancia emocional, Wilde afirmaba que es el amor el que hace de las relaciones más difíciles de manejar. Sin amor (lo que no quita el aprecio, cariño o afecto) se minimizan las decepciones, ya que la expectativa es menor. La persona se siente sola cuando los sentimientos están muy arraigados en el otro. En definitiva, plantea que la vulnerabilidad es la contracara del amor, un amor que deja la decepción como una garantía y amenaza constante.

Persona rompe un corazón de papel. Foto: Freepik.

La incomodidad que provoca la frase de Wilde

La frase que desafía la "belleza" del amor resuena de generación en generación porque cuestiona una de las convenciones sociales más populares y longevas de todos los tiempos; el amor no es solo algo que sentimos sino algo que se enseña. Desde pequeños aparece el amor en los cuentos infantiles y en los dibujos animados, luego en las películas y en la literatura, hasta vivirlo en carne y hueso.

El amor es una fuerza que trasciende cualquier disciplina o mandato. No conoce límites físicos ni temporales. Todos, en algún momento u otro, se sienten identificados en el amor. Es por eso que concebirla desde otro lado, desde lo conflictivo y complicado, puede resultar incómodo e incluso difícil de asumir. Algunos pueden abrirse más a estas ideas, al asociar la distancia como algo positivo y fructífero para la pareja, en busca de un futuro mejor y con mayor estabilidad. Sin embargo, lo que más perturba a sus lectores es el hecho que Wilde dejó la frase a libre interpretación: sin tomar bando, sin dar más explicación. Y la incertidumbre es, sin lugar a duda, el escenario más temeroso en el que uno se puede encontrar.