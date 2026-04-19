Volver al poeta cuya sonoridad y swing inspiró a Dino, Darnauchans, Washington Carrasco y Numa Moraes

por José Arenas

.

Durante mucho tiempo la poesía de Humberto Megget (1926-1951) cifró cierto misterio. Conocida solo por algunos de sus amigos y colegas, su obra luminosa y cantarina pareció desconcertar a los pocos que leyeron al poeta disruptivo respecto de su época. Heredero y discípulo de la lírica libertina e igual de diferente de un creador como José Parrilla (1923-1994), el joven Megget encontró poco entendimiento inicial para sus textos y para su primer libro, Nuevo sol partido.

Solo cierta piedad de Idea Vilariño —coetánea en la Generación del 45— guardó el nombre de Megget. Mario Benedetti también miró con sospecha apaciguada su obra y la comentó más adelante, pero lo cierto es que, salvo algunos escritores y admiradores pintorescos, el autor de “Tengo ganas de risas raquel” no tuvo suerte hasta después de su temprana muerte.

Su voz es muy distinta y alejada de las estéticas que manejó la Generación del 45, luego devenida en la del 60. Tuvieron que venir los cantautores en la década del 70 a cantar sus rarezas lúdicas y así se hizo más familiar en las voces de Dino, Darnauchans, Washington Carrasco o Numa Moraes. No fue casual porque la obra del poeta duraznense estalla en sonoridad y swing.

La editorial Estuario trae ahora una reedición de Nuevo sol partido —junto con otros textos del autor— al cuidado de Pablo Rocca, quien ya había trabajado y antologado la obra poética y la prosa de Megget en un libro anterior de 2019. Esta vez las anotaciones y el prólogo se vuelven más personales que en aquella antología crítica. Conocemos algo del derrotero de las diferentes ediciones de la obra, y entramos en parte de la biografía y detalles que Rocca buscó para que ningún misterio respecto a la vida del poeta —de la que se sabía poco— pudiera pasarse por alto.

Rocca introduce claves reveladoras sobre la poesía del autor que, más allá de toda exégesis, puede volverse hermética o caprichosa sin perder su fundamental belleza.

NUEVO SOL PARTIDO, de Humberto Megget. Estuario, 2025. Montevideo, 261 págs.