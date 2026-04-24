Albert Einstein: "No sé con qué armas se peleará la Tercera Guerra Mundial, pero la cuarta se peleará con piedras"

En el contexto del fin de la Segunda Guerra Mundial en 1949, el físico alemán Albert Einstein expresó en una entrevista con Alfred Werner para la revista Liberal judaism: “No sé con qué armas se luchará la Tercera Guerra Mundial, pero sí puedo decirle con qué se luchará la cuarta: con piedras”.

Esta frase, proveniente de una de las mentes más influyentes de todos los tiempos, quedó resonando por el trasfondo y las consecuencias futuras que representaba. Lo que estaba implícito era aún más aterrador que la frase en sí misma.

Interpretación de la frase futurística de Einstein

A pesar de que Einstein no desarrolló directamente la bomba atómica, sus descubrimientos hicieron que esta arma sea una realidad. Gracias a su ecuación que relaciona la energía con la masa (E=mc2), proporcionó la teoría necesaria para que el gobierno de Estados Unidos pueda llevar adelante el desarrollo de la bomba nuclear.

La frase del artículo titulado "Einstein a los 70", de la revista Liberal judaism, reveló el rechazo de Einstein frente al uso de armas nucleares. A pesar de sus advertencias sobre las consecuencias (físicas y emocionales) que una bomba atómica podría implicar, el Proyecto Manhattan siguió adelante, cobrando más de 120.000 vidas entre Hiroshima y Nagasaki en 1945.

Devastación de Hiroshima después del bombardeo atómico del 6 de agosto de 1945 Foto: The Association of the Photography

Con mucha impotencia por su involucramiento en el proyecto y una profunda decepción e ira en la raza humana, Einstein entendía que de haber un próximo conflicto nuclear, esto demostraría un retroceso tan fuerte en la humanidad que volveríamos a etapas primitivas (de ahí la utilización de la piedra como arma).

La Escuela de Frankfurt y las ideas de Einstein

En una línea similar, teóricos de la Escuela de Frankfurt como Theodor Adorno y Max Horkheimer (contemporáneos a los estudios de Einstein), reflexionaban sobre cómo la ciencia y la razón llegaron al punto tal que se volvieron en contra a la propia existencia humana: "El individuo concebía otrora a la razón exclusivamente como instrumento del yo. Ahora experimenta la inversión de tal autodivinización del yo. La máquina arrojó al piloto fuera de sí y se precipita a ciegas a través del espacio. En el instante de su perfección la razón se ha vuelto irracional y tonta".

En "Crítica de la razón instrumental", Horkheimer describe la crisis de la modernidad en la que se ve sumergido Einstein con sus hallazgos: la razón, antes una herramienta para el dominio humano, se ha convertido en una fuerza técnica autónoma e irracional. El ser humano (el piloto) pierde el control de sus propias creaciones, resultando en una sociedad que actúa a ciegas, donde la aparente perfección tecnológica se vuelve ilógica y destructiva.

Max Horkheimer y Theodor Adorno, 1965. Foto: Jeremy J. Shapiro

La frase de Einstein sobre las guerras y las armas a implementar por el humano, resuena a lo largo de las décadas y en cada una cobra su propio sentido. Lo que antes de Hiroshima y Nagasaki parecía impensable, hoy son otro elemento de la lista de desarrollos científicos y tecnológicos con fines bélicos en la historia de la humanidad. Einstein, más que una mera reflexión, cuestionó la existencia (o ausencia) de los límites que el humano tiene cuando de odio se trata.