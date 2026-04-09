Futbolista Ignacio Lago rompió un tabú: desafíos y beneficios de "salir del clóset", según la psicología

En un ambiente históricamente atravesado por el machismo, el gesto del futbolista argentino Ignacio Lago no pasó desapercibido. El delantero de Colón de Santa Fe decidió mostrarse públicamente con su pareja durante una entrevista televisiva y así puso en primer plano un tema que aún hoy sigue siendo tabú en gran parte del fútbol profesional: la diversidad sexual.

El momento ocurrió en el programa Sangre y Luto, donde Lago recibió un video sorpresa de su novio. El mensaje —cargado de afecto y orgullo— lo emocionó en vivo. “Es un amor irracional, lo vivimos de esta manera, igual que con el fútbol”, expresó el jugador de 23 años, visiblemente conmovido.

Su decisión de no esconderse marca un punto de inflexión en un deporte donde, durante décadas, la homosexualidad fue silenciada. No es el primer antecedente: en 2020, el arquero Nicolás Fernández había compartido en redes sociales que estaba en pareja con un hombre, generando un fuerte impacto dentro y fuera del ámbito deportivo.

Salir del clóset en contextos hostiles

Desde la psicología, “salir del clóset” —es decir, asumir públicamente la orientación sexual— es un proceso complejo que no ocurre de un día para el otro. Implica, en muchos casos, atravesar miedos profundos vinculados al rechazo, la discriminación o la pérdida de espacios de pertenencia.

Esto se intensifica en entornos como el fútbol profesional, donde predominan ciertos mandatos de masculinidad y donde la presión del grupo puede ser determinante. En estos contextos, las personas suelen enfrentar:



Miedo al rechazo social o profesional, tanto de compañeros como de hinchas o dirigentes.

o profesional, tanto de compañeros como de hinchas o dirigentes. Ansiedad anticipatoria , es decir, la expectativa constante de una reacción negativa.

, es decir, la expectativa constante de una reacción negativa. Autoexigencia y ocultamiento, que pueden derivar en estrés crónico o malestar emocional.

y ocultamiento, que pueden derivar en estrés crónico o malestar emocional. Sensación de soledad, al no poder compartir abiertamente aspectos centrales de la vida personal.

Hombre estresado. Foto: Freepik.

Durante años, muchos deportistas optaron por el silencio como estrategia de protección. Sin embargo, ese silencio también tiene un costo psicológico.

El alivio de dejar de ocultarse

A pesar de los desafíos, la evidencia en salud mental muestra que vivir de forma auténtica tiene beneficios significativos. Poder expresar quién uno es —sin miedo ni doble vida— impacta de manera directa en el bienestar emocional. Entre los principales beneficios se destacan:



Reducción del estrés y la ansiedad, al dejar de sostener el ocultamiento.

Mejora en la autoestima , al integrar la identidad personal sin fragmentaciones.

, al integrar la identidad personal sin fragmentaciones. Vínculos más genuinos, basados en la honestidad y no en la omisión.

Mayor coherencia interna, lo que se traduce en una sensación de alivio y libertad.

En el caso de Lago, su testimonio deja ver esa dimensión: la posibilidad de vivir el amor con naturalidad, sin esconderlo, en paralelo a su carrera profesional.

Nacho Lago, futbolista de Colón, fue sorprendido en vivo por su novio y rompió el tabú: "Es un amor irracional". Fotos: Instagram y Colón de Santa Fe

Más allá de lo individual, estos gestos tienen un efecto social. Cuando figuras públicas deciden visibilizar su orientación sexual, habilitan conversaciones que antes no existían y pueden convertirse en referentes para otros. El propio Fernández lo vivió en carne propia: tras hacer pública su relación, recibió mensajes de futbolistas de distintos países que encontraron en su historia un impulso para animarse a dar ese paso.

La decisión de Ignacio Lago no solo habla de su vida personal, sino también de una época en la que, lentamente, empiezan a correrse ciertos límites. Salir del clóset sigue siendo un desafío, especialmente en contextos conservadores. Pero también puede ser una forma de recuperar algo esencial: la posibilidad de vivir sin esconderse.