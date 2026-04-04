Cómo los detalles del hogar influyen en el cerebro y qué cambios ayudan a mejorar el bienestar diario

Diversas disciplinas coinciden en que el entorno doméstico influye directamente en los procesos cognitivos y emocionales. Factores como la iluminación, el ruido, la circulación y la organización del espacio son evaluados de forma constante por el cerebro y generan efectos medibles en la calidad de vida.

El hogar no solo funciona como refugio, sino que también interviene en la regulación del estado de ánimo, el descanso y la dinámica diaria. La forma en que se organiza un espacio puede impactar en la percepción del estrés, la concentración y la interacción entre quienes lo habitan.

El cerebro analiza de manera continua variables como la luz, el sonido, la temperatura y la complejidad visual. Un estudio de Gary Evans mostró que el ruido doméstico constante puede aumentar el cortisol y afectar la memoria de trabajo. Según el investigador, los entornos con alta carga sensorial exigen un esfuerzo cognitivo permanente, lo que puede derivar en fatiga mental, irritabilidad y menor capacidad para regular las emociones.

¿Cada cuánto limpiás en casa? Foto: Pexels.

Factores del entorno que impactan en el bienestar

La relación entre el espacio y el bienestar no depende solo del orden visible. La distribución de los objetos, la circulación y la organización general inciden en la carga cognitiva diaria. Ambientes con obstáculos o con exceso de estímulos demandan un mayor esfuerzo de procesamiento, lo que puede generar sensación de agotamiento.

La teoría de la restauración de la atención, desarrollada por Stephen Kaplan, plantea que ciertos entornos permiten recuperar la capacidad mental. Según explica, los espacios que ofrecen coherencia, posibilidad de exploración sin esfuerzo y una sensación de distancia psicológica favorecen el descanso de la atención y resultan clave para el equilibrio emocional y la toma de decisiones.

Por su parte, el especialista en diseño Roger Ulrich demostró que los entornos con buena iluminación, organización clara y estímulos previsibles contribuyen a reducir el estrés, ya que facilitan la activación del sistema nervioso parasimpático y favorecen una recuperación emocional más rápida.

Mujer realizando un ritual con velas en su hogar. Foto: Freepik.

Iluminación, orden y estímulos

La iluminación cumple un rol central. Estudios indican que una luz inadecuada puede afectar la producción de melatonina y el estado de ánimo. Mariana Figueiro, directora de investigación del Centro de Investigación de Iluminación del Instituto Politécnico Rensselaer, sostiene que la luz en el hogar no solo permite ver, sino que también envía señales biológicas que influyen en el sueño, la energía durante el día y la estabilidad emocional.

El entorno doméstico también puede reflejar estados internos. La psicóloga Martha Frau describía su casa como “funcional, pero agotada”, con acumulación de objetos que reflejaba una sobrecarga emocional. Esta acumulación puede asociarse a fatiga mental, ya que los elementos pendientes funcionan como tareas no resueltas.

Investigaciones de Sabine Kastner señalan que los espacios visualmente saturados reducen la concentración y aumentan la distracción, ya que el cerebro debe filtrar múltiples estímulos de forma simultánea, lo que incrementa el esfuerzo mental.

La desorganización funcional también tiene impacto. La dificultad para encontrar objetos se vincula con una mayor carga cognitiva. Anthony Graesch, investigador de la Universidad de California, relaciona los hogares caóticos con mayores niveles de ansiedad y menor satisfacción doméstica, al generar una sensación constante de pérdida de control.

Espacio, emociones y hábitos

Algunos espacios poco utilizados dentro de la casa, definidos como “espacios muertos”, pueden reflejar aspectos emocionales no atendidos. La arquitecta y psicóloga ambiental Clare Cooper Marcus sostiene que estos sectores suelen estar vinculados a necesidades internas no reconocidas o a procesos emocionales no elaborados.

Reducir la cantidad de estímulos también es clave. El neurocientífico Adam Gazzaley advierte que el cerebro no está preparado para procesar múltiples estímulos constantes y que cada elemento innecesario consume recursos que podrían destinarse a tareas más relevantes.

Pequeños cambios pueden generar efectos concretos. Ajustes como separar áreas según su función, regular la iluminación y crear espacios de descanso visual contribuyen a mejorar el ambiente. La luz, nuevamente, aparece como un factor decisivo: adaptar su intensidad y temperatura a lo largo del día puede influir en el descanso, el estado de ánimo y la forma de relacionarse.

Definir con claridad el uso de cada espacio también reduce el estrés cognitivo, ya que facilita que el cuerpo adopte el estado emocional adecuado para cada actividad.

Pareja jugando y cantando. Foto: Freepik.

Finalmente, los elementos sensoriales como sonidos, aromas, temperatura y texturas también inciden en el sistema nervioso. Según la neurocientífica Rachel Herz, los aromas tienen una conexión directa con la emoción y la memoria, por lo que modificar el entorno olfativo puede cambiar de forma inmediata la experiencia emocional.

Los efectos de estos ajustes pueden observarse en mejoras en el sueño, mayor concentración, menos conflictos y una sensación general de mayor bienestar. El entorno doméstico, así, deja de ser un simple escenario para convertirse en un agente activo en la vida cotidiana.

En base a El Tiempo/GDA