La arritmia silenciosa que casi le cuesta la vida a un corredor: qué es el flutter auricular y cómo detectarlo

Joshua Breene, un joven de 23 años oriundo de Hull, en el Reino Unido, vivió una experiencia límite durante su participación en la media maratón de Birmingham 2025, un evento de running que terminó convirtiéndose en un caso impactante de emergencia cardíaca en deportistas.

Mientras se aproximaba a la meta, y tras haber preparado su cuerpo para el desafío físico, sufrió una parada cardíaca súbita. Minutos antes del colapso, el propio Joshua relató haber sentido mareos intensos, una señal temprana de que algo no estaba bien en su salud cardiovascular.

Poco después, perdió el conocimiento y cayó al suelo, sufriendo un fuerte golpe en el rostro que le provocó la rotura de los dientes delanteros. La situación evidenció la gravedad del episodio, típico de un colapso cardíaco durante el ejercicio.

Ante la urgencia, otros corredores y un profesional iniciaron maniobras de

Persona realiza entrenamiento de reanimación cardiopulmonar. Foto: Freepik.

(RCP), una técnica clave en casos de paro cardíaco. Durante aproximadamente cinco minutos, el joven permaneció sin pulso, en un estado crítico que él mismo describió como una sensación de “oscuridad total” y dificultad para respirar.

Gracias a la rápida intervención y al accionar del equipo médico, lograron estabilizarlo y trasladarlo a un centro de salud. Allí, los especialistas diagnosticaron flutter auricular, una arritmia cardíaca que afecta el ritmo del corazón y puede derivar en episodios graves como la detención momentánea del latido. Este cuadro explicó el episodio de paro cardíaco en pleno maratón.

Tras varias semanas de recuperación médica y seguimiento clínico, Joshua logró retomar progresivamente la actividad física, demostrando la importancia de la atención médica inmediata y el tratamiento adecuado en casos de enfermedades cardíacas ocultas.

Meses después, volvió a correr, aunque con un objetivo distinto: generar conciencia sobre la RCP y la importancia de actuar rápido ante una emergencia médica. “Quiero que más personas sepan hacer RCP”, afirmó, destacando el rol crucial de la respuesta inmediata en situaciones de vida o muerte.

Su historia se transformó en un caso ejemplar de supervivencia a un paro cardíaco y en una advertencia sobre los riesgos cardíacos en el deporte. Episodios como este evidencian que los problemas cardíacos silenciosos pueden manifestarse sin previo aviso y que la intervención rápida puede ser determinante para salvar una vida.