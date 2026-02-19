"Es real": el misterioso mensaje que escribió una mujer tras estar 27 minutos muerta

La incógnita sobre qué sucede después de la muerte ha acompañado a la humanidad a lo largo de la historia. Entre las creencias religiosas, las explicaciones científicas y las reflexiones filosóficas, el interrogante continúa sin una respuesta definitiva. Sin embargo, algunos episodios contemporáneos han reavivado el debate, especialmente aquellos vinculados a las llamadas experiencias cercanas a la muerte.

Uno de los casos más conocidos ocurrió en Estados Unidos en 2018, cuando una mujer afirmó haber permanecido clínicamente muerta durante casi media hora. La protagonista, Tina Hines, se preparaba para salir a caminar junto a su esposo, Brian Hines, cuando sufrió un paro cardíaco repentino. Su corazón dejó de latir de forma abrupta, desencadenando una situación crítica en la que cada segundo era decisivo.

Ante la emergencia, Brian inició maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras solicitaba ayuda. Los paramédicos lograron reanimarla en varias ocasiones durante el traslado al hospital, aunque su estado clínico seguía siendo extremadamente delicado. En total, Tina permaneció aproximadamente 27 minutos sin signos vitales, hasta que finalmente fue estabilizada en un centro médico, donde recibió asistencia respiratoria y cuidados intensivos.

El mensaje tras recuperar la conciencia

Cuando comenzó a recuperar la conciencia, Tina no podía hablar debido al tubo de respiración. A pesar de ello, pidió que le acercaran algo para escribir. Con evidente esfuerzo, anotó dos palabras en un papel: “Es real”.

En ese momento, sus familiares no comprendieron el significado del mensaje. No parecía referirse al procedimiento médico ni al dolor físico. Sin embargo, cuando mencionaron el cielo, Tina reaccionó de inmediato, confirmando que esa era la referencia de su experiencia.

El testimonio de su experiencia cercana a la muerte

Foto: Wikimedia.

Tras su recuperación, Tina relató en diversas entrevistas lo que, según su testimonio, vivió durante el período en que estuvo clínicamente muerta. Describió una profunda sensación de paz, tranquilidad y ausencia total de miedo, distinta a cualquier experiencia previa.

Según afirmó, vio a Jesucristo con los brazos extendidos. También describió colores intensos y una percepción vívida del entorno. De acuerdo con su relato, la experiencia fue clara, coherente y profundamente significativa desde el punto de vista espiritual.

Con el tiempo, este episodio transformó su visión sobre la vida, la muerte y la existencia. Años después, decidió compartir su historia en un libro, donde reflexiona sobre el impacto emocional y espiritual que tuvo su experiencia cercana a la muerte.

La explicación científica de estas experiencias

Foto: Commons.

El caso de Tina Hines se suma a muchos otros reportes similares documentados en distintas partes del mundo. Desde la perspectiva de la ciencia, estos fenómenos pueden explicarse por procesos neurológicos que ocurren cuando el cerebro sufre falta de oxígeno durante una situación crítica.

Los especialistas señalan que, en condiciones extremas, el cerebro puede generar picos de actividad cerebral, lo que produce visiones, sensaciones intensas o estados de calma extrema. Estas percepciones pueden luego interpretarse a través del filtro de las creencias personales, la cultura y la religión.

Aunque existen explicaciones médicas basadas en la neurociencia, Tina mantiene firme su convicción sobre lo que vivió. Su historia continúa generando interés internacional y alimentando el debate sobre la vida después de la muerte, un tema que sigue despertando tanto interés científico como fascinación espiritual.

¿Hay una luz al final del camino? Imagen: Rawpixel.

En base a El Tiempo - GDA