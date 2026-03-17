Running para principiantes: cómo entrenar bien, elegir la indumentaria adecuada y evitar lesiones

Si está dando sus primeros pasos en el running para principiantes, hay un concepto clave que no puede pasar por alto: la progresividad. Empezar a correr sin planificación ni cuidado en la indumentaria deportiva puede derivar en lesiones o frustración temprana. Por eso, especialistas recomiendan combinar entrenamiento gradual, fortalecimiento muscular y un equipamiento adecuado para mejorar el rendimiento y disfrutar del proceso.

Durante los primeros meses, el cuerpo necesita adaptarse al impacto y a la exigencia del entrenamiento de running. Esto implica trabajar tanto la resistencia aeróbica como la fuerza muscular, elementos fundamentales para sostener el esfuerzo y evitar sobrecargas.

Tiempos de preparación según la distancia

No todas las distancias exigen lo mismo, y respetar los tiempos es clave en cualquier plan de running para principiantes. Para carreras de 5K y 10K, ideales para quienes recién arrancan, se estima una preparación de entre uno y dos meses, enfocada en generar una base aeróbica sólida.

Cuando el objetivo es una media maratón (21K), el proceso se extiende entre tres y cuatro meses, incorporando trabajos más específicos de resistencia. En tanto, la maratón (42K) demanda al menos cinco o seis meses de preparación progresiva, donde el aumento del kilometraje debe ir acompañado de una correcta planificación de entrenamiento, hidratación y descanso.

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Tecnología, técnica y elección del calzado

Hoy en día, la tecnología es una aliada importante en el entrenamiento de running. Aplicaciones como Kiprun Pacer permiten armar planes personalizados según el nivel y los objetivos. Sin embargo, cuando se buscan resultados más exigentes, contar con el acompañamiento de un entrenador o profesional del deporte sigue siendo fundamental.

Otro punto clave es la elección del calzado. Las zapatillas de running deben adaptarse al tipo de pisada de cada corredor, algo que puede intuirse por el desgaste de la suela, pero que idealmente debe ser evaluado por un especialista. Una mala elección en este aspecto puede derivar en molestias o lesiones a mediano plazo.

Equipamiento y bienestar integral

Además del calzado, la indumentaria deportiva cumple un rol central. Las telas técnicas, que facilitan la respiración de la piel y la evacuación del sudor, ayudan a mejorar la comodidad durante el ejercicio. Para distancias largas, accesorios como cinturones de hidratación también resultan clave dentro del equipamiento para running.

Más allá del rendimiento físico, correr también impacta en el bienestar emocional. La práctica sostenida del running ayuda a reducir el estrés y mejorar el estado de ánimo, especialmente cuando se realiza en grupo. En este sentido, iniciativas impulsadas por Decathlon fomentan el entrenamiento colectivo como forma de sostener la motivación.

En definitiva, iniciarse en el running no se trata solo de salir a correr, sino de hacerlo con criterio. Respetar los tiempos del cuerpo, elegir bien el equipamiento y avanzar de forma progresiva son las claves para llegar a la meta en buenas condiciones y, sobre todo, disfrutar del camino.