Las amistades pueden ser una fuente de compañía, apoyo y bienestar, pero también pueden atravesar cambios que terminan convirtiendo el vínculo en una fuente de malestar.

A veces no hay una discusión puntual ni un conflicto evidente, pero aparecen sensaciones de incomodidad, agotamiento o falta de confianza que llevan a cuestionar la relación.

Reconocer cuándo una amistad dejó de ser saludable no siempre es sencillo, especialmente cuando existe cariño y una historia compartida. Sin embargo, prestar atención a determinadas actitudes y a las emociones que aparecen durante los encuentros puede ayudar a identificar qué está pasando.

La psicóloga Mar de Manuel, de la plataforma ‘yees!’, explicó al medio español 20Minutos cuáles son algunas de las señales que conviene observar. Para la especialista, analizar cómo uno se siente tanto durante los encuentros como después de ellos puede aportar información importante sobre la calidad del vínculo.

Las señales que pueden indicar que una amistad no hace bien

Una de las primeras alertas es experimentar incomodidad, tensión o agotamiento emocional después de compartir tiempo con una persona. No necesariamente tiene que haber una discusión o un episodio conflictivo: el malestar también puede aparecer después de encuentros aparentemente normales.

“Es importante analizar cómo te sientes cuando estás con esa persona y cómo te sientes después de estar con ella porque es una clave que aporta mucha información”, señaló Mar de Manuel.

Otra señal aparece cuando alguien siente que debe medir constantemente sus palabras para evitar conflictos. Pensar demasiado antes de expresar una opinión, justificar cada decisión o evitar decir que no por temor a una reacción negativa puede reflejar que no existe suficiente tranquilidad en la relación.

Amigos se reúnen a jugar a las cartas. Foto: Magnific.

También es importante observar si las necesidades de ambas personas reciben la misma atención. Cuando una de ellas cede de manera constante y sus propios límites quedan relegados, puede generarse un desequilibrio. Según explica la psicóloga, estas situaciones no siempre se presentan a través de grandes discusiones, sino que pueden acumularse en pequeños episodios cotidianos.

La falta de reciprocidad es otra de las señales que menciona la especialista. Si siempre es la misma persona la que busca los encuentros, propone planes o intenta mantener el contacto, mientras la otra demuestra poco interés, puede existir una diferencia en el compromiso con la amistad.

Por último, Mar de Manuel propone prestar atención a cómo funciona el vínculo cuando hay otras personas presentes. Algunas relaciones parecen mantenerse dentro de un grupo, pero pierden conexión cuando se trata de compartir tiempo a solas.

Para identificarlo, plantea una pregunta: “Si no existiera este grupo, ¿me apetecería quedar a solas con alguna de estas personas?”.

Cuándo conviene terminar una amistad

Identificar estas señales no significa que cualquier desacuerdo sea motivo suficiente para terminar una amistad. Como sucede con otros vínculos, las relaciones de amistad también atraviesan diferencias y momentos difíciles. La clave está en distinguir entre un conflicto puntual y una conducta que se repite y genera malestar.

Jóvenes felices se encuentran en un abrazo. Foto: Magnific.

Antes de tomar una decisión, puede ser útil conversar con la otra persona, explicar qué actitudes provocan incomodidad y expresar cuáles son los límites que se necesitan respetar. La reacción ante esa conversación también puede ayudar a entender si existe disposición para mejorar la relación.

Sin embargo, escuchar lo que la otra persona tiene para decir no significa necesariamente que vaya a modificar su comportamiento. Puede comprender que determinadas actitudes lastiman, pero no mostrar interés en cambiarlas o construir una dinámica diferente.

Cuando los intentos por mejorar el vínculo no encuentran respuesta, tomar distancia puede ser una alternativa para cuidar el bienestar emocional. No es posible obligar a alguien a cambiar, así como tampoco es necesario permanecer en una relación que genera malestar de manera constante.

Terminar una amistad tampoco implica que el cariño desaparezca ni que los momentos compartidos pierdan valor. Como señala Mar de Manuel, “el amor y el cariño pueden coexistir con el hecho de que una relación ya no te haga bien”.

Alejarse, en esos casos, también puede ser una manera de reconocer las propias necesidades y priorizar el bienestar personal.

En base a El Tiempo/GDA