Cómo influye la alimentación en el cerebro y las emociones: la conexión entre el intestino y el estado de ánimo

Hay días en los que una preocupación parece instalarse en el estómago. Antes de una entrevista sentimos un nudo; frente a una noticia angustiante, se cierra el apetito. También ocurre al revés: una comida pesada o varios días de alimentación desordenada pueden dejarnos con menos energía, más irritables o con la cabeza nublada.

Lo que comemos afecta como nos sentimos. Así de sencillo y así de complejo.

No es una impresión ni una metáfora. Nuestro cerebro y nuestro intestino mantienen una conversación permanente. Y funciona en las dos direcciones: lo que sentimos puede modificar la actividad digestiva y el entorno intestinal, mientras que lo que sucede en el intestino envía señales capaces de influir en el estado de ánimo, la respuesta al estrés y algunas funciones cognitivas.

El cerebro que está alojado en el interior del cráneo no es el único órgano de nuestro cuerpo que posee neuronas. El intestino tiene alrededor de 200 millones de neuronas, por eso suele hablarse del intestino como nuestro “segundo cerebro”. La expresión tiene una base biológica, aunque conviene precisarla: no son dos cerebros iguales ni el intestino piensa como el sistema nervioso central. En las paredes del tubo digestivo se encuentra el sistema nervioso entérico, una red de neuronas que coordina funciones digestivas y puede operar con cierta autonomía. Está conectado con el cerebro a través de distintas vías, entre ellas el nervio vago, una de las principales rutas de comunicación entre ambos.

A este circuito se lo conoce como eje intestino-cerebro. También participa la microbiota intestinal: el conjunto de microorganismos que habitan nuestro intestino.

El intercambio ocurre mediante señales nerviosas, hormonales, metabólicas e inmunológicas. El nervio vago transmite información en ambos sentidos y las bacterias producen metabolitos que participan en la regulación intestinal.

En esa red aparecen neurotransmisores conocidos. La serotonina participa en la regulación del estado de ánimo, el sueño, el apetito y la actividad digestiva. Una gran proporción de la serotonina del organismo se produce en el intestino, pero hay una precisión importante: la serotonina periférica no atraviesa directamente la barrera hematoencefálica. La que actúa como neurotransmisor cerebral se sintetiza en el propio cerebro. La serotonina intestinal, sin embargo, regula funciones digestivas y puede influir en la comunicación con el cerebro a través de vías nerviosas, hormonales e inmunológicas.

La microbiota también puede influir en el metabolismo del triptófano, aminoácido que el organismo utiliza para producir serotonina y melatonina, y en sustancias como el GABA, neurotransmisor que ayuda a regular la excitabilidad neuronal. Esto no significa que un alimento aumente de forma directa la serotonina cerebral: intervienen múltiples mecanismos.

La conversación también viaja en sentido inverso. Cuando percibimos una amenaza o atravesamos una situación de tensión, el cerebro activa el sistema nervioso autónomo y el eje hipotálamo-hipófiso-suprarrenal, que participa en la liberación de cortisol. Estas respuestas pueden modificar el movimiento intestinal, la sensibilidad visceral y la secreción digestiva. Por eso, en momentos de ansiedad o estrés sostenido, algunas personas experimentan dolor abdominal, náuseas, diarrea, constipación o cambios en el apetito.

Si la activación se prolonga, puede alterar también el entorno de la microbiota. Se configura así un circuito de retroalimentación: el estrés modifica la función digestiva y las señales intestinales pueden influir, a su vez, en la respuesta emocional.

Tu cerebro es como el motor de un auto de altísima gama: necesita combustible de alta calidad y piezas bien cuidadas para sacarle mejor provecho. Los nutrientes son esas piezas.

¿Podemos cuidar el cerebro a través de lo que comemos? La evidencia indica que la alimentación importa, aunque no existe un alimento milagroso ni una dieta capaz de resolver por sí sola el malestar emocional. Lo relevante no suele ser un ingrediente aislado, sino el patrón alimentario que sostenemos en el tiempo.

Una alimentación variada, con abundancia de vegetales, frutas, legumbres, cereales integrales, frutos secos, semillas y aceite de oliva, aporta fibra, vitaminas, minerales y compuestos bioactivos. La fibra, presente en legumbres, avena, frutas y verduras, alimenta a microorganismos intestinales que la fermentan y producen ácidos grasos de cadena corta. Estos metabolitos participan en el mantenimiento de la barrera intestinal y en la regulación de procesos inmunológicos y metabólicos.

El yogur natural y el kéfir son opciones fermentadas que pueden sumar variedad. La diversidad de alimentos vegetales importa: ofrecer distintos tipos de fibra favorece una microbiota más variada.

Para el cerebro también son relevantes las grasas saludables. Los pescados grasos (sardina, caballa, salmón y anchoa) aportan omega-3, en particular DHA y EPA. Las nueces, la chía y la linaza aportan ALA, otro omega-3 que el organismo puede convertir en EPA y DHA, aunque de manera limitada.

Huevos, pescado, lácteos y legumbres aportan proteínas y aminoácidos necesarios para fabricar neurotransmisores. Verduras de hoja verde, frutas de colores intensos, cacao y aceite de oliva aportan polifenoles y antioxidantes. El hierro, el zinc, el magnesio y las vitaminas del grupo B también son importantes para el sistema nervioso. Los suplementos, en cambio, deben responder a necesidades concretas y no tomarse por cuenta propia.

La hidratación merece un lugar propio. Incluso una deshidratación leve puede afectar la atención, el estado de alerta y el rendimiento cognitivo. Beber agua regularmente, de acuerdo con la actividad física, el clima y las necesidades individuales, también es parte del cuidado cerebral.

kéfir Foto: Freepik

Estudios sobre patrones como la dieta mediterránea encuentran resultados prometedores en relación con los síntomas depresivos, aunque todavía se necesitan investigaciones más amplias y prolongadas.

Tal vez la idea más importante sea dejar de pensar la alimentación únicamente en términos de calorías, peso o apariencia.

Cada comida también forma parte de un entorno biológico que sostiene la actividad cerebral, la comunicación entre neuronas, el funcionamiento intestinal y la regulación del organismo. No elegimos lo que comemos para estar felices de inmediato, ni una ensalada puede borrar una preocupación. Pero sí podemos construir, día tras día, condiciones más favorables para nuestra salud y un mejor funcionamiento cerenral.

El cerebro escucha lo que ocurre en el intestino. El intestino responde a lo que sucede en el cerebro. Y entre ambos, en esa conversación silenciosa y constante, también participa nuestra alimentación. Cuidar lo que comemos no garantiza cómo nos vamos a sentir, pero es una manera concreta de cuidar el cuerpo desde el qué sentimos, pensamos, recordamos y vivimos.

Lo importante para una buena salud cerebral es lo que comes de manera regular, no lo que comes una vez al año. Por lo tanto si queres ser un aliado de tus dos cerebros tu lista de super debería verse así:



Proteínas animales y/o vegetales (carnes rojas, pescado, pollo, legumbres, huevos)

Verduras: especialmente hojas verdes, ajo, cebolla, morrón, zapallo.

Frutas (Incluyendo la palta y tomate)

Lácteos

Cereales

Nueces y semillas

Aceite de oliva

Algún premio para el fin de semana (porque no debemos olvidarnos de los placeres)

Y así, tus cerebros felices porque tendrán todo el combustible necesario para desempeñarse de forma adecuada.