Cómo mantener la casa más cálida en invierno con hábitos simples y sin gastar más energía

Durante el invierno, mantener una temperatura confortable dentro del hogar suele implicar un mayor consumo de energía debido al uso de estufas y otros sistemas de calefacción. Sin embargo, algunos hábitos sencillos pueden ayudar a conservar el calor por más tiempo y mejorar el confort sin necesidad de realizar grandes inversiones.

Jorge Ángel, enfermero y creador de contenido sobre bienestar, compartió a través de sus redes sociales una serie de recomendaciones para evitar que la vivienda pierda temperatura rápidamente y optimizar el rendimiento de la calefacción.

Uno de los principales consejos es aprovechar al máximo la luz solar. Durante el día, recomienda mantener abiertas las persianas y cortinas en las habitaciones donde entra el sol, ya que los rayos ayudan a elevar de forma natural la temperatura de los ambientes. Cuando cae la tarde o anochece, aconseja volver a cerrarlas para reducir la pérdida de calor a través de los vidrios.

La ventilación también forma parte de sus recomendaciones. Aunque muchas personas prefieren mantener las ventanas cerradas durante el invierno, explica que renovar el aire sigue siendo importante. La sugerencia es hacerlo durante pocos minutos y, de ser posible, en las horas más templadas del día, para mejorar la calidad del aire interior sin enfriar en exceso la vivienda.

Mujer mirando por la ventana. Imagen generada con IA

El enfermero también recomienda prestar atención al uso de los electrodomésticos. Señala que aparatos como el horno pueden aportar calor residual una vez finalizada la cocción y que organizar el uso de otros equipos permite aprovechar mejor la energía dentro del hogar. Además, aconseja utilizar iluminación LED por su menor consumo eléctrico y mayor eficiencia energética.

Por último, destaca que pequeñas acciones también pueden contribuir a mantener una temperatura más estable dentro de la casa. Entre ellas menciona mantener cerradas las puertas para evitar que el calor se disperse entre los distintos ambientes, sellar filtraciones de aire en puertas y ventanas y aprovechar al máximo el calor natural del sol. Según explica, estos hábitos ayudan a lograr un hogar más cálido y confortable durante los meses de bajas temperaturas.

En base a La Nación/GDA