Cómo usar el bicarbonato de sodio y la sal gruesa para aliviar el cansancio y desinflamar los pies

El hábito de lavarse los pies y las manos con sal y bicarbonato de sodio se ha popularizado como un remedio casero utilizado para aliviar el cansancio, mejorar el aspecto de la piel y favorecer la higiene diaria.

Según especialistas en el cuidado de los pies, esta combinación puede ayudar a combatir microorganismos, neutralizar olores y aportar una sensación de bienestar.

Beneficios de lavar los pies con sal y bicarbonato

De acuerdo con podólogos, un baño de pies con sal gruesa y bicarbonato puede ofrecer diversas ventajas. El bicarbonato de sodio contribuye a neutralizar los malos olores, mientras que la sal posee propiedades asociadas a la limpieza de la piel y ayuda a suavizar las zonas resecas.

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Entre los principales beneficios se destacan:



Alivia el cansancio en los pies: sumergir los pies en agua tibia con sal y bicarbonato después de una caminata prolongada o una jornada laboral intensa puede ayudar a disminuir la sensación de fatiga y brindar una agradable sensación de descanso.

sumergir los pies en después de una caminata prolongada o una jornada laboral intensa puede ayudar a disminuir la sensación de fatiga y brindar una agradable sensación de descanso. Favorece la exfoliación y la higiene: los ambientes cerrados y húmedos, como el interior del calzado, pueden favorecer la acumulación de bacterias y otros microorganismos. Este lavado ayuda a remover impurezas y células muertas , dejando la piel más suave.

los ambientes cerrados y húmedos, como el interior del calzado, pueden favorecer la acumulación de y otros microorganismos. Este lavado ayuda a remover impurezas y , dejando la piel más suave. Ayuda a eliminar los malos olores: gracias a su capacidad para regular el pH de la piel, el bicarbonato de sodio contribuye a neutralizar los olores desagradables que suelen aparecer en los pies.

Cómo hacer un baño de pies con sal y bicarbonato

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Para realizar correctamente este tratamiento casero para los pies, se recomienda utilizar un recipiente amplio que permita cubrir completamente los pies hasta por encima de los tobillos.

Ingredientes



Agua tibia

2 o 3 cucharadas de sal gruesa

Una porción generosa de bicarbonato de sodio

Paso a paso



Llene el recipiente con agua tibia hasta cubrir los tobillos. Agregue la sal gruesa. Incorpore el bicarbonato de sodio. Mezcle hasta que ambos ingredientes se disuelvan por completo. Sumerja los pies durante aproximadamente 15 minutos. Retire los pies y séquelos cuidadosamente. Finalice aplicando una crema hidratante para potenciar la suavidad de la piel.

Lavarse las manos con sal: una práctica vinculada al Feng Shui

Más allá de los beneficios relacionados con la higiene, algunas corrientes del Feng Shui sostienen que lavarse las manos con sal, agua y bicarbonato ayuda a liberar las energías negativas acumuladas durante el día.

Según esta tradición oriental, las manos son uno de los principales puntos de contacto con personas y objetos, por lo que actuarían como receptoras e intercambiadoras de energía. Por esa razón, se recomienda realizar un lavado diario con sal gruesa y abundante agua como una forma simbólica de promover la limpieza energética, renovar el ánimo y favorecer una sensación de equilibrio y bienestar.

¿Qué beneficios se le atribuyen a la sal y el bicarbonato?

Aunque los beneficios relacionados con la higiene de los pies, la reducción de olores y la exfoliación cuentan con fundamentos prácticos asociados al cuidado de la piel, las propiedades vinculadas a la limpieza energética forman parte de las creencias tradicionales del Feng Shui y no cuentan con evidencia científica que las respalde.

No obstante, tanto el baño de pies con sal y bicarbonato como el lavado de manos con estos ingredientes siguen siendo prácticas ampliamente utilizadas por quienes buscan combinar cuidado personal, relajación y bienestar cotidiano.