Cómo usar el bicarbonato de sodio y la sal gruesa para aliviar el cansancio y desinflamar los pies
Una guía paso a paso para realizar correctamente el lavado nocturno por encima de los tobillos y prevenir infecciones bacterianas.
El hábito de lavarse los pies y las manos con sal y bicarbonato de sodio se ha popularizado como un remedio casero utilizado para aliviar el cansancio, mejorar el aspecto de la piel y favorecer la higiene diaria.
Según especialistas en el cuidado de los pies, esta combinación puede ayudar a combatir microorganismos, neutralizar olores y aportar una sensación de bienestar.
Beneficios de lavar los pies con sal y bicarbonato
De acuerdo con podólogos, un baño de pies con sal gruesa y bicarbonato puede ofrecer diversas ventajas. El bicarbonato de sodio contribuye a neutralizar los malos olores, mientras que la sal posee propiedades asociadas a la limpieza de la piel y ayuda a suavizar las zonas resecas.
Entre los principales beneficios se destacan:
- Alivia el cansancio en los pies: sumergir los pies en agua tibia con sal y bicarbonato después de una caminata prolongada o una jornada laboral intensa puede ayudar a disminuir la sensación de fatiga y brindar una agradable sensación de descanso.
- Favorece la exfoliación y la higiene: los ambientes cerrados y húmedos, como el interior del calzado, pueden favorecer la acumulación de bacterias y otros microorganismos. Este lavado ayuda a remover impurezas y células muertas, dejando la piel más suave.
- Ayuda a eliminar los malos olores: gracias a su capacidad para regular el pH de la piel, el bicarbonato de sodio contribuye a neutralizar los olores desagradables que suelen aparecer en los pies.
Cómo hacer un baño de pies con sal y bicarbonato
Para realizar correctamente este tratamiento casero para los pies, se recomienda utilizar un recipiente amplio que permita cubrir completamente los pies hasta por encima de los tobillos.
Ingredientes
- Agua tibia
- 2 o 3 cucharadas de sal gruesa
- Una porción generosa de bicarbonato de sodio
Paso a paso
- Llene el recipiente con agua tibia hasta cubrir los tobillos.
- Agregue la sal gruesa.
- Incorpore el bicarbonato de sodio.
- Mezcle hasta que ambos ingredientes se disuelvan por completo.
- Sumerja los pies durante aproximadamente 15 minutos.
- Retire los pies y séquelos cuidadosamente.
- Finalice aplicando una crema hidratante para potenciar la suavidad de la piel.
Lavarse las manos con sal: una práctica vinculada al Feng Shui
Más allá de los beneficios relacionados con la higiene, algunas corrientes del Feng Shui sostienen que lavarse las manos con sal, agua y bicarbonato ayuda a liberar las energías negativas acumuladas durante el día.
Según esta tradición oriental, las manos son uno de los principales puntos de contacto con personas y objetos, por lo que actuarían como receptoras e intercambiadoras de energía. Por esa razón, se recomienda realizar un lavado diario con sal gruesa y abundante agua como una forma simbólica de promover la limpieza energética, renovar el ánimo y favorecer una sensación de equilibrio y bienestar.
¿Qué beneficios se le atribuyen a la sal y el bicarbonato?
Aunque los beneficios relacionados con la higiene de los pies, la reducción de olores y la exfoliación cuentan con fundamentos prácticos asociados al cuidado de la piel, las propiedades vinculadas a la limpieza energética forman parte de las creencias tradicionales del Feng Shui y no cuentan con evidencia científica que las respalde.
No obstante, tanto el baño de pies con sal y bicarbonato como el lavado de manos con estos ingredientes siguen siendo prácticas ampliamente utilizadas por quienes buscan combinar cuidado personal, relajación y bienestar cotidiano.
¿Encontraste un error?