¿Tus zapatos tienen mal olor? El truco con bicarbonato que ayuda a eliminarlo antes de guardarlos

La humedad acumulada y la proliferación de bacterias en el interior del calzado son dos de las principales causas del mal olor en los zapatos. El uso diario y la transpiración generan las condiciones ideales para que aparezcan aromas desagradables que, con el paso del tiempo, se vuelven difíciles de eliminar.

Ante esta situación, distintas guías de limpieza y cuidado del hogar señalan que algunos ingredientes de uso cotidiano pueden contribuir a neutralizar los olores y a reducir la humedad antes de guardar el calzado.

El bicarbonato, un aliado contra el mal olor

El bicarbonato de sodio es uno de los recursos más utilizados para este fin. Sus propiedades le permiten neutralizar los compuestos ácidos y absorber la humedad generada por el sudor, dos factores estrechamente vinculados al desarrollo de bacterias responsables de los malos olores.

Para aplicarlo, se recomienda colocar aproximadamente una cucharada de bicarbonato dentro de cada zapato. En el caso de piezas confeccionadas en gamuza o materiales delicados, el polvo puede introducirse en una media fina o una pequeña bolsa de tela para evitar el contacto directo con la superficie.

Luego, el producto debe permanecer en el interior del calzado durante toda la noche. Si el olor es particularmente intenso, el tiempo de acción puede extenderse hasta las 24 horas.

A la mañana siguiente, basta con sacudir los zapatos boca abajo para retirar los restos de bicarbonato o, si se dispone de ella, utilizar una aspiradora portátil para eliminar completamente el polvo antes de volver a usarlos.

Mujer tapando su nariz por el mal olor Foto: Commons.

Otras alternativas caseras

Además del método tradicional, existen otras opciones que pueden contribuir a mantener el calzado fresco. Una de ellas consiste en elaborar pequeños saquitos de tela rellenos con bicarbonato de sodio y algunas gotas de suavizante o un poco de maicena, dejándolos en el interior de los zapatos cuando no se utilizan.

Otra posibilidad es recurrir al vinagre blanco, reconocido por sus propiedades antibacterianas. En este caso, se aconseja preparar una mezcla en partes iguales de agua y vinagre, rociarla en el interior del zapato y dejar secar completamente al aire libre. El procedimiento no se recomienda en calzado de cuero genuino, ya que podría alterar su terminación.

Persona atándose los cordones de los zapatos. Foto: Freepik.

Por último, las bolsitas de té ya utilizadas y previamente secadas también pueden convertirse en un aliado práctico. Sus propiedades ayudan a absorber los olores no deseados y representan una alternativa sencilla para el mantenimiento cotidiano del calzado.

En base a El Tiempo/GDA