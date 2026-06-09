Cómo usar el bicarbonato de sodio para eliminar el olor a humedad de los cajones y armarios

Abrir un cajón o un armario y encontrarse con un mal olor puede parecer un inconveniente menor. Sin embargo, cuando ese aroma desagradable se instala en el interior del mueble, también puede impregnarse en la ropa, los accesorios, los zapatos y otros objetos almacenados.

Aunque los aromatizantes pueden ayudar a disimular el problema de forma temporal, eliminar la causa del olor es fundamental para evitar que reaparezca. Por eso, resulta importante identificar el origen, realizar una limpieza adecuada y comprobar que no exista humedad acumulada o presencia de moho.

Una de las soluciones más sencillas y económicas consiste en utilizar bicarbonato de sodio, un producto conocido por su capacidad para ayudar a absorber ciertos olores del ambiente, siempre acompañado de una correcta limpieza y ventilación.

Vaciar el armario y detectar el origen del olor

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Según el portal Humy Dry, el primer paso consiste en retirar completamente la ropa, los bolsos, los zapatos y cualquier otro objeto guardado en el mueble. Esto permite inspeccionar el espacio en busca de prendas húmedas, manchas, acumulación de polvo o señales de moho.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) destaca que controlar la humedad es esencial para prevenir la aparición de moho. Si existe una filtración, condensación o una pared húmeda cerca del armario, el olor puede regresar incluso después de la limpieza.

Una vez vacío, se recomienda limpiar las superficies con una mezcla de vinagre blanco y agua, o con productos adecuados para el material del mueble. Después, es indispensable secar completamente todas las áreas y permitir una buena circulación de aire antes de volver a guardar los objetos.

Bicarbonato de sodio: un aliado contra los malos olores

Tras limpiar y secar el interior del armario o cajón, puede colocarse una pequeña cantidad de bicarbonato de sodio en un recipiente abierto, una bolsita de tela transpirable o un contenedor con pequeñas perforaciones.

Este producto es ampliamente utilizado porque ayuda a neutralizar olores y absorber partículas aromáticas presentes en el aire. También existen otras alternativas naturales con propiedades similares, como el carbón activado, el café molido o el arroz.

Para obtener mejores resultados, el recipiente debe colocarse en una esquina del armario o dentro del cajón, evitando derrames. Además, es recomendable reemplazar el bicarbonato cada dos o tres semanas para mantener su capacidad de absorción.

La importancia de la ventilación y el orden

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Uno de los errores más comunes al organizar un armario es acumular demasiadas prendas en un espacio reducido. Cuando la ropa está excesivamente comprimida, la circulación de aire disminuye, los olores se concentran con mayor facilidad y la humedad tarda más tiempo en evaporarse. Mantener el armario ordenado, evitar el exceso de prendas y ventilar periódicamente el espacio puede contribuir a conservar mejor las telas y prevenir la aparición de olores persistentes.

Qué hacer si el olor a humedad no desaparece

La EPA advierte que un persistente olor a humedad puede indicar la presencia de moho, incluso cuando no existen manchas visibles. Si el moho se encuentra en superficies duras, generalmente puede eliminarse mediante una limpieza con agua y detergente, seguida de un secado completo. Sin embargo, cuando afecta materiales porosos, prendas delicadas o accesorios de valor, puede ser conveniente consultar a un especialista para evitar daños permanentes.

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En definitiva, mantener bajo control la humedad, limpiar regularmente los muebles y utilizar bicarbonato de sodio como absorbente natural son medidas simples que pueden ayudar a conservar los armarios y cajones libres de malos olores y en mejores condiciones durante más tiempo.