El condicionamiento social detrás de la higiene: la razón por la que nos obsesiona el olor corporal

A lo largo de la historia, el cuidado del cuerpo y la percepción del olor corporal han estado determinados no solo por cuestiones de salud e higiene, sino también por factores sociales, económicos y culturales. Durante siglos, el baño frecuente y el uso de fragancias fueron prácticas reservadas a las élites, mientras que en la actualidad la higiene personal se ha convertido en un hábito prácticamente universal, impulsado por una industria que mueve más de medio billón de dólares.

Especialistas como Johan Lundström sostienen que, aunque el olor humano tiene un componente biológico influido por la genética, la alimentación y las bacterias de la piel, el rechazo actual hacia los olores corporales responde, en gran medida, a un proceso de condicionamiento social construido a lo largo de los últimos siglos.

De la limpieza como símbolo de clase a la higiene moderna

La higiene y el cuidado personal ayudan contra varias infecciones. Foto: Pexels.

Durante el siglo XVII, la idea de la limpieza estaba más relacionada con la apariencia de la ropa que con el aseo del cuerpo. Según la historiadora Kathleen Brown, los miembros de la aristocracia se distinguían por vestir prendas de lino impecables, aunque el aseo personal fuera poco frecuente y no representara un motivo de desaprobación social.

Esta percepción comenzó a cambiar entre los siglos XVIII y XIX. A medida que el baño y las prácticas de higiene se volvieron más accesibles para las clases altas y educadas, surgió una nueva asociación cultural: el mal olor empezó a vincularse con la pobreza, la enfermedad y la falta de refinamiento.

La transformación se vio reforzada por la denominada teoría del miasma, que sostenía que los malos olores eran portadores de enfermedades. Aunque esta idea fue posteriormente reemplazada por la teoría de los gérmenes, el estigma social hacia el olor corporal permaneció.

Con el tiempo, instituciones como las escuelas, las oficinas y otros espacios públicos comenzaron a exigir una imagen más higiénica, convirtiendo la limpieza corporal en un nuevo indicador de estatus social y de aceptación dentro de la sociedad.

La publicidad convirtió la higiene en una necesidad

Foto: Commons.

A comienzos del siglo XX, las empresas de productos de cuidado personal identificaron una gran oportunidad comercial. A través de campañas de publicidad que apelaban al miedo al rechazo social, las marcas de jabones y antitranspirantes lograron presentar sus productos como elementos indispensables para la vida cotidiana.

Por ejemplo, la marca Odorono popularizó la idea de que el olor corporal podía convertirse en un obstáculo para las relaciones personales y el éxito social.

Esta estrategia de marketing también se extendió a otros hábitos de cuidado personal, como la depilación femenina, el uso de enjuagues bucales y diferentes rutinas de belleza. Para la década de 1950, la noción de que la higiene personal era una responsabilidad individual y doméstica ya se había consolidado en gran parte del mundo occidental.

El olor corporal y los estándares estéticos actuales

En la actualidad, la intolerancia hacia el vello corporal y el olor corporal es especialmente marcada en los entornos urbanos y profesionales. Según Kathleen Brown, cuanto más desarrollada y metropolitana es una sociedad, mayor es el esfuerzo por alejarse de cualquier característica que recuerde la naturaleza biológica y animal del ser humano.

La expansión de la industria de la higiene personal y la globalización de los productos de belleza han hecho que las rutinas de cuidado corporal se vuelvan prácticamente universales.

Sin embargo, los expertos coinciden en que la fuerte estigmatización del olor corporal refleja también la influencia de los estándares de belleza, las normas sociales y las exigencias de la vida profesional moderna.

Oler rico tiene su ciencia. Foto: Freepik.

En definitiva, la percepción actual del olor humano, la higiene personal y el cuidado del cuerpo no responde únicamente a cuestiones de salud, sino también a procesos históricos, culturales y económicos que han moldeado la manera en que las sociedades entienden la limpieza, la apariencia y la aceptación social.