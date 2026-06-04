Mal olor en los pies: por qué el sudor no sería el verdadero responsable, según un podólogo

El mal olor en los pies es una de esas molestias cotidianas que muchas personas asocian automáticamente con la sudoración excesiva. Sin embargo, especialistas en salud podológica advierten que esta creencia no es del todo correcta y que detrás del problema intervienen otros factores menos conocidos.

Según informó Radio Mitre, el podólogo Antonio Figueredo explicó que el sudor, por sí solo, no genera el olor desagradable. El verdadero origen estaría en la acción de microorganismos que habitan de forma natural sobre la piel.

De acuerdo con el especialista, las bacterias utilizan el sudor como fuente de alimento y, al descomponer determinados componentes presentes en él, producen sustancias responsables del característico mal olor. Por esa razón, la transpiración actúa como un factor que favorece el proceso, pero no sería la causa directa del problema.

El papel de las bacterias y la humedad

Los pies cuentan con una gran cantidad de glándulas sudoríparas, lo que hace que permanezcan húmedos durante buena parte del día. Cuando esa humedad se combina con ambientes cálidos, poca ventilación o el uso de calzado fabricado con materiales sintéticos, se generan condiciones ideales para la proliferación bacteriana.

En ese contexto, los microorganismos encuentran un entorno favorable para multiplicarse y aumentar la producción de compuestos responsables del mal olor.

Los especialistas recuerdan que el cuidado de los pies suele quedar relegado frente a otras áreas del cuerpo, a pesar de que cumple un papel importante en el bienestar general. Mantener una adecuada higiene diaria puede contribuir a reducir la presencia de bacterias y prevenir molestias frecuentes.

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Cómo abordar el problema

Figueredo señaló que, para combatir eficazmente el mal olor, es necesario actuar sobre dos factores al mismo tiempo: la cantidad de bacterias presentes en la piel y el exceso de sudoración.

Entre las recomendaciones mencionó el uso de toallitas desinfectantes después de la ducha, una medida que puede ayudar a disminuir la carga bacteriana. También indicó que existen productos antitranspirantes diseñados específicamente para controlar la sudoración en los pies, siempre que se utilicen de acuerdo con las indicaciones correspondientes.

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No obstante, los expertos advierten que el mal olor persistente no siempre responde únicamente a la presencia de bacterias. En algunos casos puede estar asociado a infecciones por hongos, enfermedades dermatológicas o cuadros de sudoración excesiva que requieren evaluación médica.

Comprender qué factores participan en la aparición de este problema permite adoptar medidas más efectivas para prevenirlo. En ese sentido, controlar la humedad, mantener una adecuada higiene y prestar atención a la salud de la piel aparecen como aspectos fundamentales para evitar esta incomodidad y preservar el bienestar de los pies.

En base a El Tiempo/GDA