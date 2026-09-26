A sus 101 años, María Antonietta critica la ambición: “Si tenemos un dedo, queremos cuatro”

En Cerdeña, una isla italiana ubicada al oeste de la península sobre el mar Mediterráneo, María Antonietta, a sus 101 años, se ha transformado en un testimonio lúcido sobre la naturaleza humana y el paso del tiempo.

Al evaluar si la vida era mejor en el pasado, la centenaria fue categórica sobre la ambición actual: “Nunca estamos satisfechos; si tenemos un dedo, queremos cuatro”.

La mujer compartió su historia de vida y perspectiva al respecto durante una entrevista para el canal de YouTube Progetto Happiness , donde reflexionó sobre cómo la abundancia moderna no siempre se traduce en bienestar emocional.

Su análisis plantea un contraste directo entre las comodidades del presente y la época en la que fue criada. Si bien reconoce un progreso que permitió mejorar las condiciones materiales de la población, advierte que la sociedad actual cayó en la trampa del deseo incesante.

María Antonietta, de 101 años, levanta su mano izquierda mientras habla. Foto: Captura/Proyecto Happiness - YouTube.

Desde su perspectiva, visualiza que productos o servicios que antes eran inimaginables, hoy forman parte de la cotidianidad. Sin embargo, a pesar de ser vistos como un beneficio, también generaron una necesidad de abundancia que, según ella, no asegura la paz o la satisfacción interior.

La filosofía de María Antonietta se formó durante los años de la guerra, una época caracterizada por las carencias donde su familia dependía de un huerto para alimentarse y debía acarrear agua en cántaros desde el río, una etapa sobre la que afirma con convicción que no les faltaba nada.

El trabajo diario y la sencillez como filosofía de vida

Por otro lado, María Antonietta señala que la clave para su longevidad ha sido el trabajo constante, enfocado en las tareas del hogar y en resolver las exigencias cotidianas sin recurrir a la tecnología.

Su alimentación se mantiene sencilla y ligada a lo que ofrece la tierra, acompañada por el consumo diario de café y una copa de vino tinto.

María Antonietta, de 101 años, tomando un café en su casa. Foto: Captura/Proyecto Happiness - YouTube.

A esto se le suma el detalle de su región, Cerdeña, reconocida como una de las Zonas Azules por su alta longevidad. Esta isla, ubicada a unos 250 kilómetros de Roma, capital de Italia, posee una población que supera los 1.5 millones de habitantes.

No obstante, a pesar de las limitaciones físicas propias de su edad, la mujer asegura que no se siente vieja, aunque prefiere no mirar detenidamente el espejo para aceptar el paso del tiempo con humor, según describe.