La adrenalina de la lucha de brazos: el deporte que crece y ya tiene campeones uruguayos en la región

Una mesa, dos brazos rivales, miradas atentas. La lucha de brazos es mucho más que un juego de niños: se trata de un deporte profesional de fuerza y técnica que tiene sus propias reglas y requiere un entrenamiento específico. En Uruguay, la disciplina no para de crecer y cuenta con equipos en Salto, Rivera, Florida, Flores, Montevideo, Ciudad de la Costa y Ciudad del Plata.

“La adrenalina de estar en la mesa es algo único. Hay que vivirlo para entenderlo. Son minutos que parecen eternos en los que uno hace fuerza continuamente y lo da todo para ganar”, expresó Renzo Martinucci, encargado de Montevideo Arm Wrestling. De niño jugaba a las pulseadas en la escuela y el liceo, y más adelante comenzó a entrenar de forma sostenida.

Lo que más le gusta de este deporte es el compañerismo y la unión que hay entre los miembros de la comunidad. En Montevideo son más de 30 y entrenan martes y sábados (sin costo): “No es solo ponerse en una mesa y hacer fuerza. Tiene su técnica, su estudio, formas de entrenar, disciplina, categorías de peso”.

Cómo entrena un luchador de brazos

Uno de los elementos preferidos de los pulseadores o luchadores de brazos es la polea, que permite replicar la dirección real de la fuerza del combate y fortalecer músculos y posiciones específicas. De esta manera, los deportistas pueden entrenar fuerza específica, técnica y control, en los mismos ángulos y tensiones que se usan en la mesa.

Algunos de los movimientos característicos son la pronación —rotar el antebrazo y la muñeca hacia adentro (hacia el pulgar), girando la mano para que la palma mire hacia abajo o hacia el oponente—, el rise —mover la muñeca hacia arriba (abducción) o hacia abajo (aducción)— y el hook o gancho —flexionar la muñeca y meter el hombro sobre la mesa, atacando por dentro.

Equipo de Arm Wrestling Montevideo. Foto: Cortesía Renzo Martinucci.

Otro pulseador destacado es Damián González, que empezó hace dos años en el equipo de Ciudad de la Costa y hoy está en el de Montevideo. Destacó el compañerismo: “Hacés amistad enseguida. Es muy lindo el ambiente”. Compitió cinco veces; dos de ellas salió campeón y otras obtuvo el segundo y tercer puesto.

“Cuando vamos a la Rambla, niños, mujeres y hombres de todas las edades se acercan porque les llama la atención. A la gente le encanta”, señaló y agregó que constantemente revisan la postura y las posiciones de las personas para evitar lesiones: “Siempre apoyando y motivando”.

Poder femenino en el deporte

Si bien las mujeres son la minoría, cada vez se acercan más, señaló Martinucci. Una de las pulseadoras de Montevideo Arm Wrestling es Romina Fagundez, que empezó hace un año y medio y destaca sobre todo el compañerismo, la rivalidad sana y el ambiente de unión y apoyo que hay en el equipo. “Me costó integrarme y sentirme cómoda, pero de a poco fui ganando confianza. Nos dan nuestro lugar, nos enseñan y nos apoyan, así que estoy motivada para seguir creciendo y lograr que cada vez haya más mujeres en el deporte”, sostuvo.

Las diferencias se marcan más desde afuera que desde dentro: “Cuando entrenamos en la rambla, la gente suele acercarse más a las mesas de hombres que de mujeres”. Pero nada la detiene. Compitió en cuatro torneos; en uno salió campeona en ambos brazos y en los otros tres consiguió el primer puesto con el brazo izquierdo y el segundo puesto con el brazo derecho.

Romina Fagundez compite en lucha de brazos. Foto: Cortesía Romina Fagundez.

Un año lleno de torneos y oportunidades

Martinucci fue campeón en Argentina dos años consecutivos en ambos brazos. Además, la semana pasada viajó a Brasil junto a otros tres deportistas —en total son dos de Montevideo, uno de Rivera y uno de Ciudad de la Costa— para participar del Super Show. “Fue una experiencia única e inexplicable. Había atletas élite, gente muy conocida y super fuerte. Fue un logro tremendo, una oportunidad única”, resaltó.

El próximo 22 de marzo Montevideo Arm Wrestling organiza un Torneo de Lucha de Brazos en Avenida José Belloni 2874, abierto a todo el país y con un costo de inscripción de $500. También se puede ir como espectador (entrada gratuita). A su vez, la agenda continúa en abril con el Torneo Nacional y los próximos meses con más encuentros dentro y fuera del país.

Por último, Martinucci agregó que los entrenamientos en Montevideo Arm Wrestling —martes y sábados— son de acceso libre y gratuito. La información está disponible en su perfil de Instagram y por WhatsApp.