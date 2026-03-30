¿Empezar el gimnasio y no ver cambios? El tiempo real que necesita tu organismo para ganar músculo

Según los expertos, en el entrenamiento con pesas la clave reside en el peso. Cuanto más pesa una persona, más energía necesita su cuerpo para funcionar.

Muchas personas se apuntan a un gimnasio para ganar músculo y perder peso, pero la realidad es que la mayoría acaba dejando el proceso a mitad de camino por falta de paciencia, ya que los resultados no son inmediatos y requieren tiempo.

¿Cómo impacta el tipo de cuerpo en el entrenamiento?

En el caso de personas con sobrepeso u obesidad, por ejemplo, el fisioterapeuta y director ejecutivo de la clínica de fisioterapia JAG, John Gallucci Jr., explica que los resultados comienzan a aparecer en dos semanas si la persona hace ejercicio de 30 a 40 minutos diarios y mantiene una dieta equilibrada y una hidratación adecuada.

Agrega que personas más delgadas pueden necesitar unas cuatro semanas, y quienes tienen un peso saludable o bajo peso, el ejercicio aeróbico puede ayudarles a mantener su figura. "Esto se debe a que cuanto más pesas, más energía necesita tu cuerpo para funcionar. Esto significa que una persona con mayor peso probablemente quemará más calorías que una persona más delgada que realice el mismo nivel de ejercicio", explicó Gallucci.

Mujer haciendo ejercicio. Foto: Pixabay

Otra diferencia se da entre hombres y mujeres: los hombres pierden peso más rápido que las mujeres debido a que su metabolismo es naturalmente más elevado, como resultado de tener más músculo que grasa en comparación con las mujeres.

¿Cómo ver cambios levantando pesas?

Para notar un crecimiento de los músculos levantando pesas, se debe perseverar más tiempo que en lo que respecta al ejercicio aeróbico para perder peso. Gallucci estima que el aumento de masa muscular magra requiere de cinco a seis semanas, con sesiones de pesas de 30 minutos al día, y aumentando gradualmente el peso para que siempre suponga un reto. “Con la repetición de la actividad, se observa cómo los músculos se tensan y tonifican, lo que contribuye a mejorar el aspecto general. La mayoría de la gente lo nota primero en los muslos y las pantorrillas”.

Un estudio de 2020 publicado en el International Journal of Environmental Research and Public Health demuestra que los hombres con una buena nutrición e hidratación pueden ganar entre 0,5 kg y 1 kg de músculo al mes con un entrenamiento de fuerza constante.

Aunque el ritmo de crecimiento muscular de las mujeres no sea igual de rápido, los expertos estiman que pueden ganar aproximadamente la misma cantidad.

Igualmente, Gallucci recomienda empezar poco a poco: “Todos deberían progresar poco a poco. Empiecen con 15 a 20 minutos de cardio al día y aumenten gradualmente a 30 o 40 minutos. Sin embargo, tengan especial cuidado con el entrenamiento de fuerza. Esto se debe a que, para que las fibras musculares crezcan, necesitan descansar. Un esfuerzo excesivo puede dificultar este crecimiento y provocar lesiones. Dejen descansar un día a las zonas trabajadas”, aconseja Galucci.