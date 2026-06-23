Elsa Pataky a sus 49 años: “Antes hacía yoga, pero para las articulaciones me ayuda más pilates”

La actriz española y esposa del actor Chris Hemsworth, Elsa Pataky, realizó un cambio en su entrenamiento diario al notar que el yoga le resultaba más demandante para las articulaciones a sus 49 años. Según expresó en sus redes sociales, fue una decisión basada en señales que le dio su propio cuerpo.

Esto la llevó a priorizar el pilates como disciplina central para trabajar fuerza, postura y estabilidad sin tanto impacto. Su planteo refleja ese desafío que muchos adultos se enfrentan en la mediana edad: cómo sostener actividad física sin forzar la recuperación. Pataky expresó: “Antes hacía yoga, pero para las articulaciones creo que empieza a ser demasiado. Me ayuda más el pilates” describiendo la evolución de su entrenamiento.

La actriz apunta a que sostener un hábito no siempre es insistir con lo mismo. En su caso, el ajuste no se presenta como una renuncia al movimiento, sino como una forma de mantenerlo. Además, Pataky defiende firmemente que el objetivo del entrenamiento no es la balanza: “No entreno para estar delgada, entreno para sentirme fuerte”. Esto es para ella la base del bienestar.

¿Por qué las articulaciones alejaron a Elsa Pataky del yoga?

Lejos de ser una crítica al yoga como disciplina de entrenamiento físico y mental, Pataky señaló que ciertas posturas y apoyos pueden volverse más exigentes cuando las articulaciones ya no responden igual que antes. Por eso optó por un cambio práctico a la incomodidad y a la necesidad de recuperar mejor, sin perder trabajo físico.

La alternativa elegida fue el método pilates, que Pataky describe como un sistema que le permite sostener entrenamiento de fuerza y movilidad, con un tipo de exigencia que percibe como “más delicada” y controlada. Ese control tiene, para ella, un esfuerzo articular menor.

Los beneficios del método pilates en adultos de mediana edad

El método pilates fue patentado por Joseph Hubertus Pilates y se asocia a objetivos como mejorar flexibilidad, fuerza del centro del cuerpo, postura y coordinación del movimiento con la respiración.

Se suele analizar el efecto de este ejercicio en población mayor, encontrando beneficios en tanto la flexibilidad, estabilidad, equilibrio, fortalecimiento general y rango de movimiento articular en estas personas mayores.

Además de su preferencia por pilates, Pataky destaca su interés por combinar disciplinas y sostener la constancia: “Lo importante es moverse todos los días”. De este modo, la actriz promueve la idea que a medida que avanzan los años, el cuerpo cambia y por tanto es necesario realizar ajustes en la rutina de entrenamiento con el fin último de mantenerse siempre activo, pero dentro de las posibilidades que el cuerpo lo permite.